SPORTBUZZER-Elf des Jahrzehnts: Diese Spieler prägten die Bundesliga in den letzten zehn Jahren

Zur Wahl standen für jede Position diverse Spieler, die zwischen 2010 und 2019 in der Bundesliga aktiv gewesen sind. Im Tor , auf den Außenverteidigerpositionen , im Sturm und auf dem Trainerposten war es je ein Akteur, in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld waren es zwei. Im offensiven Mittelfeld konnte für drei Akteure gevotet werden.

Die Top-3 der Torhüter

Im Tor siegte Bayern-Keeper Manuel Neuer deutlich. Der 33-Jährige bekam 70,7 Prozent der Stimmen, verwies Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller (10,6 Prozent) auf Rang zwei. Der Schweizer Yann Sommer (7 Prozent) von Borussia Mönchengladbach landete auf dem dritten Platz. Mit Neuer und Weidenfeller stehen zwei der drei Weltmeister-Keeper von 2014 auf dem Podest dieses Votings. Der DFB-Kapitän spielte in den vergangenen zehn Jahren für den FC Schalke und den FC Bayern in der Bundesliga. Die beiden anderen für eben Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Die Top-3 der Linksverteidiger

Die Top-3 der Innenverteidiger

In der Abwehrzentrale gab es einen klaren Erstplatzierten. Ex-Nationalspieler Mats Hummels (59,6 Prozent) verwies seinen Kollegen Jérôme Boateng auf Platz zwei (28,4 Prozent). Beide schafften es somit in die SPORTBUZZER-Elf des Jahrzehnts. Nochmals abgeschlagen wurde der Brasilianer Naldo von der AS Monaco (15,4 Prozent) Drittplatzierter und verpasste den Sprung. Hummels spielte in den zehn Jahren für den FC Bayern und Borussia Dortmund, Boateng für den Hamburger SV und die Bayern und Naldo für Werder Bremen, den VfL Wolfsburg und den FC Schalke.