SPORTBUZZER-Elf des Jahrzehnts: Wer ist der beste Bundesliga-Torhüter der letzten zehn Jahre?

Mit dem Jahr 2019 geht auch das zweite Jahrzehnt dieses Jahrtausends zu Ende. Daher sucht der SPORT BUZZER die Bundesliga-Elf des Jahrzehnts. In den vergangenen Jahren spielten einige herausragende Spieler in der Bundesliga, aus denen wir pro Position jeweils eine Vorauswahl getroffen haben. Ihr könnt über die Spieler für die verschiedenen Positionen abstimmen, am Ende veröffentlichen wir die von euch gewählte Elf des Jahrzehnts. Zusätzlich suchen wir auch einen Trainer für die Bundesliga-Auswahl.

Den Anfang machen die Torhüter. Vor allem ein Name prägte dieses Jahrzehnt - sowohl in der Bundesliga, als auch in der deutschen Nationalmannschaft: Bayern-Keeper Manuel Neuer. Doch vor allem im Tor spielten in den vergangenen zehn Jahren viele herausragende Profis. Roman Weidenfeller etwa wurde mit Borussia Dortmund zwei Mal Deutscher Meister. Aber auch Namen wie Yann Sommer, Bernd Leno und Ralf Fährmann hielten herausragend.