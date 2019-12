SPORTBUZZER-Elf des Jahrzehnts: Wer sind die besten Bundesliga-Innenverteidiger der letzten zehn Jahre?

Mit dem Jahr 2019 geht auch das zweite Jahrzehnt dieses Jahrtausends zu Ende. Daher sucht der SPORTBUZZER die Bundesliga-Elf des Jahrzehnts. In den vergangenen Jahren spielten einige herausragende Spieler in der Bundesliga, aus denen wir pro Position jeweils eine Vorauswahl getroffen haben. Ihr könnt über die Spieler für die verschiedenen Positionen abstimmen, am Ende veröffentlichen wir die von euch gewählte Elf des Jahrzehnts. Zusätzlich suchen wir auch einen Trainer für die Bundesliga-Auswahl.