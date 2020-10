Training mit 96-Pokalhelden! SPORTBUZZER-Fußballschule kommt nach Hemmingen

Mehr Kompetenz passt nicht auf ein Fußballfeld. Die SPORT BUZZER-Fußballschule by Karsten Surmann holt sich Unterstützung von waschechten 96-Pokalhelden. Vom 19. bis 23. Oktober erwartet die Kinder auf dem Platz des SC Hemmingen-Westerfeld ein ganz besonderes Trainingscamp. Noch sind einige Plätze frei. Also: schnell anmelden und mittrainieren.

Alles natürlich nach einem strengen Hygienekonzept, das die Corona-Zeiten eben erfordert. „Wir haben an alles gedacht und das Training so aufgebaut, dass nichts passieren kann“, sagt Surmann. Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, ausreichend Abstand ist damit sichergestellt. Auch mögliche Wetterkapriolen können das Fußballhighlight in den Herbstferien nicht gefährden. Die Kunstrasenanlage beim SCH ist bestens präpariert.

185 Euro kostet das Camp – dazu gibt’s Pokal, Urkunde und einen Warm-up-Zipper. Und natürlich jede Menge Expertenwissen von den Cuphelden, die 1992 sensationell als einziger Zweitligist in der Geschichte des deutschen Profifußballs den DFB-Pokal gewonnen haben.

Und so funktioniert die Anmeldung: Einfach auf fussballschule-surmann.de/sportbuzzer-fussballschule.html anmelden, Position, Größe und Kontaktdaten angeben und ein einmaliges Fußballerlebnis genießen.