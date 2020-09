SPORTBUZZER-Kommentar: Transfer von Loris Karius bringt unnötige Unruhe bei Union Berlin

Union Berlin bleibt seiner Linie treu: Prominente Spieler, die nicht mehr ganz in der ersten Reihe stehen, aber viel Erfahrung mitbringen, haben im Stadion An der Alten Försterei Hochkonjunktur. Christian Gentner oder - mit kleinen Abstrichen - Neven Subotic waren in der abgelaufenen Saison wichtige Stützen des damaligen Aufsteigers und Garanten für den Klassenerhalt.