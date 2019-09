SPORTBUZZER Lauftreff: Gemeinsam ins Abenteuer Hannover-Marathon 2020!

Der Hannover-Marathon feiert runden Geburtstag. In den vergangenen dann 30 Jahren hat sich dieses Ausdauerrennen zu einer der schönsten Laufveranstaltungen Deutschlands entwickelt – für Profis und Amateure. Mit dem SPORTBUZZER erleben Sie diese Jubiläumsveranstaltung live auf der Strecke. Denn auch in diesem Jahr bereiten wir passenderweise 42 Hobbyläufer für die 42,195 Kilometer vor.

Gewissenhafte Vorbereitung zahlt sich aus

Marc Grimme hat’s bereits im vergangenen Jahr getan. Mit dem SPORTBUZZER Lauftreff hat sich der 30-Jährige gewissenhaft und akribisch auf seine zweite Teilnahme beim Hannover-Marathon vorbereitet – und war in 3:32 Stunden fast eine Dreiviertelstunde schneller als bei seiner Premiere im Jahr zuvor. Das können Sie auch.

Das Training startet am 2. November mit dem Ziel, am 26. April 2020 den Marathon zu schaffen. Altersklasse egal. Carlotta Kleiner war in diesem Jahr mit 25 Jahren die Jüngste der Gruppe, Volker Klose mit 55 Jahren der Älteste. Alle Teilnehmer sollen in Topform für die Königsdisziplin gebracht werden – und vor allem das Ziel am Neuen Rathaus erreichen.