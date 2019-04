"Gänsehautfeeling pur": So hat der SPORTBUZZER-Lauftreff den Hannover-Marathon erlebt (mit Video!)

Es war eine der spontansten und überraschendsten Entscheidungen ihres Lebens. Die Uhr am Neuen Rathaus zeigte 8.30 Uhr, eine halbe Stunde blieb noch bis zum Start des Marathons, als Astrid Lenhard ihre Sachen auspackte, das Laufshirt anzog und sich auf den Weg machte in den Block D. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Den Lauf in Hannover hatte sie doch längst abgeschrieben, schweren Herzens nach etlichen Trainingspausen im Februar und März.

Drei Wochen können reichen

Infekte hatten ihrem Körper da ziemlich zugesetzt. Drei Wochen, in denen es anschließend wieder einigermaßen lief, können in so kurzer Zeit auch nicht mehr viel retten, wenn man einen Marathon plant. Denkste, wie das Beispiel von Astrid Lenhard vom SPORTBUZZER-Lauftreff zeigt.