Einfach stark! Arthur Mattheis und der BSK Hannover-Seelze stecken alle Tiefschläge weg

Alle Box-Bundesligisten sind in den vergangenen zehn Jahren zumindest einmal angezählt worden. Mussten sich zurückziehen. Sie waren finanziell ausgeblutet oder anderswie angeschlagen und meldeten ihr Team ab. Nicht so der BSK Hannover-Seelze. Wie es auch kam, was immer es für Tiefschläge zu verarbeiten galt, der BSK meldete nicht ab. Diese speziellen Nehmerqualitäten verdankt der Verein dem Mann, der ihn mit gegründet hat und der heute noch Vorsitzender ist. Wenn man so will, dem Herr des Rings: Arthur Mattheis. Anzeige Schon als Schüler hat sich der langjährige Macher und Chef des BSK nicht beirren lassen. Er wollte Boxer werden, zu gut hatte ihm der Sport auf Anhieb gefallen. Durch den tiefen Schnee lief er zu Fuß zum Training, sieben Kilometer. In Kirgisistan, damals noch eine sowjetische Republik. Oft bei Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius und gegen den Wunsch seiner Familie. Sein eigener kleiner Kalter Krieg gewissermaßen – aber zugleich ein Aufbegehren gegen andere Jungs, die ihn wegen seiner deutschen Eltern anfeindeten.

„Die Mutter wollte keinen Schläger in der Familie“, erinnert sich seine Gemahlin Marina Mattheis, „aber man kann Arthur nicht aufhalten. Das habe auch ich schnell gemerkt.“ Das Training war um 19 Uhr, dann stapfte der junge Arthur unverdrossen wieder nach Hause. In seiner aktiven Karriere ging der deutsche Meister nur ein einziges Mal kurz zu Boden, holte in seiner alten Heimat sieben Meistertitel und blieb später in Deutschland ungeschlagen. Seelzer bekommen rasch eine breite Brust 2000 stellte Mattheis den BSK Seelze auf die Beine, der rasch eine breite Brust bei den Amateuren bekam. Zuvor hatten die Seelzer sieben Jahre beim TuS die Handschuhe geschnürt. 2006 schlug der BSK erstmals in der Bundesliga auf, in der Saison 2011/2012 wagten Mattheis und der BSK den Sprung ins Oberhaus. Und blieben dabei. Selbst als die 1. Liga an sich infrage stand und nur noch aus drei Vereinen bestand oder mit ausländischen Mannschaften aufgefüllt wurde, um interessant zu bleiben.

Zwar schlug sich auch der BSK mit finanziellen Problemen herum, wenngleich die Bundesliga vergleichsweise wenig kostet, einen Etat im unteren fünfstelligen Bereich erfordert. Die Seelzer zogen nie zurück. „Bei uns ist das Familiensache, wirklich alle machen mit“, sagt Marina Mattheis, die BSK-Schatzmeisterin ist. „Man muss schon ein bisschen verrückt sein, sonst funktioniert es nicht. Und Arthur hat mit seinem Charme immer irgendwie eine Lösung gefunden und Leute überzeugt.“ In der Saison 2017/18 überschlug sich der BSK dann schier vor Begeisterung, besiegte in Hin- und Rückkampf den Nordhäuser SV deutlich. Den ersten Mannschaftsmeistertitel feierten die Seelzer überschwänglich im Autohaus Kahle. Sie tanzten im Ring, allen voran der ukrainische Superschwergewichtler Oleksandr Babych mit einer Kasatschok-Einlage, die den Boden erbeben ließ. Längst hatte sich der BSK ein Stammpublikum von etwa 1000 Besuchern erobert.