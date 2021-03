Außergewöhnlich? Normal! Bibiana Steinhaus war oft die Erste und eine Wegbereiterin

Weil sie ihren Job gut machte. Und vielleicht ist das Erreichen dieser Normalität noch vor all den Auszeichnungen, die die Hannoveranerin für ihre herausragenden Leistungen als Schiedsrichterin erhalten hat, sogar der größte Erfolg in ihrer Karriere. Weil es das Außergewöhnliche begründet.

Etwas Besonderes wollte Bibiana Steinhaus nie sein. Es hat ein bisschen gedauert, aber nach viel medialem Tamtam vor dem ersten Pfiff ist es schließlich dann doch so gekommen, wie sie sich das von Anfang an gewünscht hatte – dass die Schiedsrichterin Steinhaus ein Stück Normalität in der Bundesliga wird. Fast drei Jahre lang war es eine Selbstverständlichkeit, wenn Steinhaus als erste Schiedsrichterin im deutschen Profifußball am Samstagnachmittag in der Bundesliga zur Pfeife griff und Spiele der Bayern und Borussen leitete.

Auch wenn sich in den vergangenen zehn Jahren für Steinhaus nicht alle Türen sofort öffneten, verschlossen blieb ihr am Ende keine. Im Alter von 28 Jahren war die Polizeibeamtin die erste Schiedsrichterin in Deutschland, die mit der Zweitligapartie zwischen Paderborn und Hoffenheim im September 2007 ein Profispiel der Männer pfiff, auch im Frauenfußball gehörte Steinhaus schon damals zu den Topreferees. Ihr erstes „ganz großes Spiel, dazu vor heimischer Kulisse“ hatte die Unparteiische bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland, bei der sie das Finale leitete.

Weitergegangen ist es in der Bundesliga in dieser Saison ohne sie – zumindest auf dem Platz. Nach 23 Spielen im deutschen Fußball-Oberhaus beendete Steinhaus im vergangenen September überraschend ihre aktive Karriere, ihren letzten Auftritt als Profischiedsrichterin hatte sie beim Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Ja, da sei schon etwas dran, sagt die 41-Jährige, auch weil daraus ein hohes Maß an nachhaltiger Akzeptanz für Frauen im Fußball entstanden sei. „Es muss jetzt nicht mehr die Frage beantwortet werden, ob eine Schiedsrichterin in der Bundesliga möglich ist. Es geht jetzt nur noch darum, ob die Qualität gut genug ist.“ Steinhaus ist sich ihrer Rolle bewusst, für sie ist es ein großes Kompliment, „ein Stück weit auch Wegbereiterin gewesen zu sein und Türen aufgestoßen zu haben. Es wäre schön, wenn diese Entwicklung weitergeht, wenn es keine Ausnahmesituation war.“

Eigentlich nur schwer zu toppen, doch bereits ein Jahr später war die Bühne in London dann doch um einiges größer: Olympia, Finale und dann noch auf heiligem Rasen – viel mehr geht nicht. Man müsse auch in der Lage sein, sich über so einen Moment freuen zu können, „dann wird das Ergebnis auch gut“, sagt Steinhaus. Denn eines sei ihr damals klar gewesen: „Ein Endspiel bei den Olympischen Spielen pfeife ich nur einmal in meinem Leben. Damit gehöre ich zu einer sehr kleinen Gruppe von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die dieses Ereignis auf der Mitte des Rasens erleben dürfen. Was für ein Privileg.“

Erleichterung nach der Bundesliga-Premiere

Auf der Mitte des Platzes bei einem Bundesliga-Spiel stand die 41-Jährige, die Mitglied des MTV Engelbostel-Schulenburg ist, zum ersten Mal am 10. September 2017. Wieder in einem Olympiastadion. Die Hertha aus Berlin hatte Werder Bremen zu Gast, eine Partie, an die sich heute nicht mehr allzu viele Fußballfans erinnern werden.

Steinhaus hingegen wird dieses Spiel nie vergessen, für sie ist es ein Meilenstein in ihrer Karriere. Wahnsinnig angespannt und nervös sei sie gewesen, „da war schon viel Druck drauf. Mir war ja bewusst, dass viele Leute auf dieses Spiel schauen“, erzählt die Hannoveranerin, die in Bad Lauterberg im Harz aufgewachsen ist. „Ich habe 23 Jahre meines Lebens darauf hingearbeitet, da zu stehen. Da kommt es eben auch drauf an, dann musst du abliefern. Ich weiß genau, wie unberechenbar der Fußball ist, da passiert doch immer irgendetwas. Ich dachte mir: ,Bitte lass nicht ausgerechnet dieses Spiel so ein verrücktes sein.‘“ Wurde es nicht. 1:1, alles gut. „Ja, ich war sehr erleichtert und zufrieden, als das Spiel dann erfolgreich vorbei war.“

Zu den großen Stärken der viermaligen Weltschiedsrichterin (2013, 2014, 2017, 2018) gehörte auch ihre kommunikative Art. Sie traf den richtigen Ton, schaffte es durch ihre Persönlichkeit, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen und die aufgeheizten Gemüter auf dem Platz und an der Seitenlinie zu beruhigen. Mal mit einem bestimmten Auftritt, mal mit einem Lächeln. „Die Begegnung mit den Menschen, das macht es einfach aus. Die Fußballer wechseln auch mal die Farbe ihres Trikots, aber die gemeinsamen, manchmal sogar witzigen Momente, auch außerhalb des Platzes, die bleiben bestehen“, sagt Steinhaus.