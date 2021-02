Hannover und seine Sportler: Wir suchen die Legenden des Jahrzehnts!

Es wird eine Legendenwahl: Wer sind die Sportler des vergangenen Jahrzehnts in Hannover? Wir präsentieren Euch jeweils zehn Kandidaten - ab Montag (15. Februar) jeden Tag eine Sportlerin, einen Sportler oder eine Mannschaft.

Bei uns könnt ihr bis Sonntag, 28. März (12 Uhr), Eure Stimme abgeben. Findest Du, dass Hochspringerin Imke Onnen schon eine Hannover-Legende ist? Oder ist es die Weltschiedsrichterin Bibiana Steinhaus? Es sind aber nicht nur die bekannten Namen, die für große Erfolge stehen. Oder wusstest Du, dass Bettina Evers aus Hannover bis 2019 Rekordnationalspielerin der deutschen Eishockeynationalmannschaft war? Sie nahm mit dieser an den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin und 2014 in Sotschi teil...