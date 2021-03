Schluss mit dem Auf und Ab: United ist nicht nur in Hannover eine feste Größe geworden

Manchmal erschließt sich eine Legendengeschichte erst auf den zweiten Blick – und ist in der aktuellen Betrachtung sträflich untergegangen. Sie stand ganz kurz am Ende des Artikels, in dem am 29. Januar 2018 vom Spiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga zwischen Hannover United und den Baskets 96 Rahden berichtet wurde. Vorne stand es so: „26 Sekunden vor Schluss der Verlängerung verwandelte Joe Bestwick zwei Freiwürfe und brachte United mit 82:78 in Führung. Damit hatte der Brite den Schlusspunkt unter eine Bundesliga-Partie gesetzt, die Teammanager Udo Schulz als „kriminell spannend“ einstufte.“ Erst hinten, im Statistikteil, stand unauffällig: Jan Sadler erzielte 20 Punkte.

Anzeige

Dabei war Sadler der wahre Held der Geschichte, die seine Mannschaft nach launischen Auf- und-Ab-Jahren in der 1. Liga hielt, sportlich und wirtschaftlich das Überleben sicherte und die Entwicklung zu einer ernstzunehmenden Profimannschaft mit bundesweiter Strahlkraft perfektionierte. Seither stand United zweimal im Final-Four um den Pokal und landete in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz in der Bundesliga, nur noch hinter den Topteams Thuringia Bulls aus Erfurt und RSV Lahn-Dill.