"War ein scheues Reh": Inzwischen verkörpert Imke Onnen im Hochsprung Weltklasse

Nordbruch bildet mit Scheller und Wilhelmsdorf ein Dreieck und gehört postalisch zu Hohnhorst. Der Flecken ist so klein, dass im Internet genau nichts über ihn zu erfahren ist, und dennoch hat Nordbruch eine überragende Bedeutung für die deutsche Leichtathletik. Denn hier stammt Imke Onnen her, die mit ihren vier Geschwistern Lasse, Eike, Kjell und Maie und den Eltern Hillrich und Astrid schon mehr als die Hälfte der Einwohner stellte. In Nordbruch gab es nur Natur, „deshalb sind wir weggezogen, als ich sieben war, um den Sport in Hannover professioneller ausüben zu können“.

Dann allerdings ging es mit der Spätstarterin kontinuierlich bergauf, auch in Sachen Besthöhen. Über 1,65 Meter im Jahr 2010 auf 1,86 Meter nur fünf Jahre später, das langte zum ersten großen Titel – deutsche Hallenmeisterin. Ihre Länge von 1,90 Meter hatte sie da freilich noch nicht erreicht. „So groß bin ich tatsächlich erst seit drei Jahren“, erklärt die 26-Jährige, „ich hatte ganz lange offene Wachstumsfugen und bin auch als Erwachsene noch länger geworden, auch deshalb hatte ich so viele Verletzungen.“

Und auch die Seele war noch nicht ausgereift: „Damals war ich vom Charakter her ein scheues Reh. Erst 2018 hat es Klick gemacht und ich habe erst kapiert, was ich kann, was ich brauche und was noch alles möglich ist“, sagt Onnen offen. Was auch an Falk Wendrich liegen mag, ebenfalls Hochspringer und einer der besten Deutschlands. Seit dreieinhalb Jahren sind beide ein Paar.

2019 zeigt Imke Onnen, was in ihr steckt

Mit dem optimalen Training, „total fokussiert und inzwischen selbstbewusst geworden“, wurde dann auch „ihr“ 2019 möglich. „Ein Jahr, in dem ich endlich dauerhaft zeigen konnte, was in mir steckt“, sagt Imke Onnen. Deutsche Hallenmeisterin in Leipzig, draußen deutsche-Vizemeisterin in Berlin, Bronze bei der Universiade in Neapel.

Und dann dieser 30. September: Weltmeisterschaft in Doha, Millionen sind im ZDF live drauf, als Imke Onnen mit persönlicher Bestleistung von 1,94 Meter ins Finale springt. Millionen freuen sich mit, als sich die sympathische Sportlerin in all dem Trubel auf die Tartanbahn setzt und die Tränen der Freude fließen lässt. Wenig später mit der neuen persönlichen Bestleistung von 1,96 Meter in Karlsruhe weiß Onnen dann auch ganz gewiss: das Ticket für die Olympischen Spiele von Tokio ist gelöst, wann auch immer sie nun stattfinden werden.