Judo und Dimitri Peters: Nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber ein perfektes Match

Liebe auf den ersten Blick? Nein, das war es bei Dimitri Peters und Judo nicht. Allerdings erwuchs schnell eine große Leidenschaft daraus, es knistert bis heute… Anzeige Zurück in die frühen Neunziger-Jahre, in die Zeit der Actionfilme mit Jean-Claude Van Damme und Jackie Chan, die auch beim kleinen „Dima“ hoch im Kurs stehen. „Wir wussten nicht, wohin mit der Energie. Wir wollten kämpfen“, erinnert sich der 36-Jährige, der auch nach seinem Karriereende vor bald vier Jahren ein durchtrainiertes 1,88-Meter-Muskelpaket ist. Doch dann das: Als er seinem älteren Bruder beim Judotraining in Rotenburg zum ersten Mal durchs Fenster zusieht, „hängen die nur auf dem Boden rum. Was soll das? Das ist doch nicht anstrengend. Ich konnte mir das für mich überhaupt nicht vorstellen.“ Wie er sich da täuschen sollte.

Die erste Abneigung ist schnell vergessen. Es ist eben wie in der Schule: Ein guter Lehrer kann einem auch ein auf den ersten Blick gar nicht so interessantes Fach schmackhaft machen. Die Trainer beim TuS kriegen Peters – und mit ihm, der seine ersten Lebensjahre in Gljaden, eine ganze Ecke hinter dem Ural, verbracht hat, kriegen sie ein großes Talent. Das wird schnell klar. Schwierige Phase für den Familienmensch in Köln Peters entwickelt sich Training für Training, Kampf für Kampf zu einem Judoka der Kategorie Weltklasse, wird 2004 mit 20 Jahren deutscher Meister bei den Männern, 2005 Europameister der U23 und holt 2006 Bronze bei der Männer-EM. Das übrigens schon als Hannoveraner; in die niedersächsische Landeshauptstadt hatte es ihn 2001 verschlagen, um am Olympiastützpunkt noch gezielter gefördert und intensiver gefordert zu werden.

Den einzigen kleinen Karriereknicks gibt es, als sich Peters 2006 der Sportfördergruppe der Bundeswehr anschließt und drei Jahre lang in Köln lebt. „Ich war vom gewohnten Umfeld getrennt, es hat mich mental zerrissen“, blickt der Familienmensch zurück. Er meistert diese Phase, was nicht zuletzt das Verdienst von Marina ist, der starken Frau im Leben des starken Mannes, die er bereits mit 15 kennengelernt und im Sommer 2019 schließlich geheiratet hat. Ihr hatte Peters noch zu Rotenburger Teenie-Zeiten versprochen, aufzuhören, sobald er deutscher Meister ist. Bekanntermaßen kam es ganz anders, wofür Peters auch „sehr dankbar ist. Sie hatte wahnsinnig viel Verständnis.“ So konnte aus dem Riesentalent eine Olympialegende werden, damals im Sommer 2012. Dabei beginnen die Spiele in London für Peters mit einem Makel: „Mich ärgert es im Nachhinein, dass ich beim Einmarsch ins Stadion die ganze Zeit gefilmt und das alles gar nicht richtig genossen habe.“

Es gibt Schlimmeres, sportlich lässt sich die Sache nämlich optimal an: In Runde eins besiegt die deutsche Hoffnung im Halbschwergewicht (bis 100 Kilogramm) Angstgegner Arik Zeevi aus Israel, räumt anschließend den Letten Jevgenijs Borodavko aus dem Weg. Im Viertelfinale geht’s gegen den Niederländer Henk Grol, mit dem Peters sportlich wie persönlich nie warm wurde. Doch per Golden Score bezwingt er auch den Bronzegewinner von 2008. Tagir Khaibulaev heißt der Gegner in einem zähen Halbfinale, es bleibt wertungslos, sodass die Kampfrichter entscheiden – zu Gunsten des Russen. "Man kann in London gut feiern..." „Normal wäre ich erst einmal richtig enttäuscht gewesen, es ist immer total unbefriedigend durch einen Kampfrichterentscheid zu verlieren“, sagt Peters. Er hat damals jedoch gar keine Chance, den Kopf hängen zu lassen: „Ein Physio hat mich massiert, irgendwer hat mir ein Getränk in die Hand gedrückt – und dann musste ich wieder auf die Matte.“ Nach ein paar Minuten Pause geht es im kleinen Finale um Bronze – und Peters ist mental wie körperlich voll da, besiegt den Usbeken Ramziddin Sayidov trotz Rückstand souverän. Und dann? „Man kann in London gut feiern“, fasst Peters die Stunden und Tage im Anschluss vielsagend zusammen. In den Wochen und Jahren nach diesem Karrierehöhepunkt holt Peters unter anderem noch jeweils zweimal WM-Bronze im Einzel wie auch im Team, ehe er seine internationale Laufbahn 2017 beendet. Mittlerweile gibt der Bronzegewinner von London am Olympiastützpunkt seine Erfahrungen als Trainingspartner an die nächste Generation weiter. Besonders im Bodenkampf, seiner Spezialität, der er auf den ersten Blick nichts hatte abgewinnen können, kann er wertvolle Tipps geben.