"Zusammenhalt ist wichtig": Julius Peschel hat Zähne nur auf dem Wasser gefletscht

Julius Peschel bekommt noch immer eine Gänsehaut, wenn er von diesem Finish berichtet. 250 Meter vor dem Ziel sieht er aus dem Augenwinkel, dass es nicht reichen wird für den deutschen leichten Riemen-Vierer, der auf dem vierten Platz liegt. Also zieht der Schlagmann vom DRC von 1884 Hannover das Tempo noch einmal entscheidend an und gewinnt mit dem Quartett WM-Bronze in Sarasota/USA. Er beweist, dass er auf den Punkt Leistung bringen kann und Kampfgeist besitzt.

Peschel hat Politische Theorie und Philosophie studiert, er engagiert sich gegen Rechts, liest gern Bücher und ist Vegetarier. Ein angenehmer Zeitgenosse, ein guter Geist. Ein Gutmensch. „Ich habe kein Problem mit diesem Begriff“, sagt der frühere Schleswig-Holsteiner, der in der Calenberger Neustadt wohnt. Womöglich ist es sein besonderer Teamgeist, der dem DRV-Team bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 gefehlt hat. Damals war Peschel nur als Ersatzmann mitgefahren, es war eine knappe Entscheidung der Trainer gegen ihn. „Ich hab mich am Ende unfair behandelt gefühlt, weil ich keine Chance auf einen letzten Test bekam“, so Peschel.

"Julius konnte auf dem Wasser die Zähne fletschen"

Dabei war er kurz vor den Spielen im Vierer eingesprungen und hatte das Boot schneller gemacht. „Wegen Julius´ Nettigkeit, seiner Aufrichtigkeit und Solidarität haben ihn die Trainer unterschätzt, glaube ich“, sagt Thorsten Zimmer, Erfolgscoach am Bundesstützpunkt in Hannover und (neben DRC-Sportvorstand Christian Held) Peschels langjähriger Begleiter. Dabei sei er stets da gewesen, wenn es drauf ankam. Zimmer packt das in einen schönen Satz: „Julius konnte auf dem Wasser die Zähne fletschen, an Land hat er das nicht getan.“

In Rio wehte 2016 im Wortsinn ein rauer Wind. Ganze Trainingstage fielen wegen des Wetters aus, es gab Stress im Team. Etliche Crews bekamen gefährlich Schlagseite, verpassten die Endläufe. Der leichte Vierer ohne Peschel wurde Neunter. „Meine Sicht ist, dass ich den Zusammenhalt hätte stärken können“, sagt er. Nicht dabei gewesen zu sein, „ist die bitterste Niederlage, das tut immer noch weh.“ Diese Krise hat er mit seinem damaligen Zweier-Partner gemeistert, dem Frankfurter Sven Keßler, der ebenfalls nur Ersatz war. „Da gemeinsam durchgekommen zu sein, das ist auch schön. Das bleibt.“

Eigentlich waren die Spiele von Tokio das nächste große Ziel, der sechsmalige WM-Teilnehmer wollte zu den Schwergewichten wechseln. Er tankte Kraft, legte um 16 auf 86 Kilo zu. „Doch die Lücke konnte ich nicht schließen, ich hab mich nicht so entwickelt“, sagt Peschel und beendete 2019 seine Laufbahn. Er wollte dem Sport aber unbedingt erhalten bleiben und arbeitet inzwischen für den Landessportbund als Projektreferent. Es geht aktuell um „Sport mit Courage“.