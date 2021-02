Erst Olympia 2024, dann Trainer? "Hero de Janeiro" Toba will Sport etwas zurückgeben

„Mein letzter Wettkampf?“, Toba macht dicke Backen, „das war, glaube ich, Anfang Dezember die Kaderstatusquali in Kienbaum.“ Der 30-Jährige gewann. Seitdem ist mehr als Training nicht drin. Absage folgt auf Absage. Immerhin dürfen Kaderathleten trainieren. Es könnte sein, dass die EM Ende April in Basel Tobas einziger Stresstest vor den Olympischen Spielen in Tokio werden wird. Doch was ist in Corona-Zeiten schon planbar?

Wer würde den eigenen Nachwuchs nicht bei Andreas Toba in die Lehre schicken? Bei einem der größten deutschen Turnstars des vergangenen Jahrzehnts, dem fünffachen deutschen Meister mit dem einzigartigen Titel „Hero de Janeiro“ im Briefkopf. Ein Sportler, der mit Rückschlägen umzugehen weiß, und der sein Herz am rechten Fleck hat. Andreas Toba will nach Ende der Laufbahn seiner Sportart etwas zurückgeben – doch das wird noch dauern.

Toba macht sich seine eigenen Gedanken: „Zum Glück“, sagt er, „habe ich, was das angeht, nicht viel zu sagen. Es gibt sicher die Möglichkeit, dass man bei Olympia eine große Blase für die Sportler organisiert. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, wie das funktionieren soll.“ Würde er sich denn impfen lassen? „Ich sehe keinen Grund, warum ich es nicht tun sollte. Nicht nur wegen der Spiele.“

Dabei hätte Toba mit seiner dritten Olympiateilnahme – für die er sich intern noch qualifizieren muss – die Chance, mit seinem Vater gleichzuziehen. Marius Toba war 1988 in Seoul, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney im Zeichen der fünf Ringe vertreten. „Das wäre dann eine Sache, die Papa mir nicht mehr voraushätte“, sagt der Filius, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils Mehrkampfsiebter mit der Mannschaft. Ziele gibt es also noch genug.

"Wenn der Körper mitmacht..."

Ursprünglich, also vor einer gefühlten Ewigkeit, hätte die EM 2022 in München der letzte internationale Wettkampf werden können. Aber das war vor Corona. „Irgendwie fühlt es sich wie ein aufgeschobenes Jahr an, das man jetzt noch mehr hätte und dementsprechend schließe ich mittlerweile nicht einmal mehr aus, dass ich mich für die Spiele 2024 fitmachen könnte“, sagt Toba. Bis Paris sind es noch dreieinhalb Jahre, sagt Toba. „So weit vorauszuschauen, ist schwierig. Olympia in diesem Jahr wäre der erste große Schritt, und wenn der Körper mitmacht, sehe ich keinen Grund, die Riemchen danach an den Nagel zu hängen.“

Die Jugend drängt von unten, erhöht den Druck auf die etablierten Sportler. Ein natürlicher Kreislauf, eine Sportselektion der Besten. „Ob man will oder nicht.“ Und in dem Wissen nimmt der 30-Jährige alles mit, so lange der durch mehrere Verletzungen geplagte Körper die Turntorturen noch mitmacht. Konkurrenzfähigkeit ist das entscheidende Kriterium für den Topturner aus Hannover.