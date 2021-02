"Nicht allzu talentiert", aber: Christian Haupt hat eine extrem hohe Leidensbereitschaft

Christian Haupt sitzt vor einem Glas Wasser und lächelt milde. Er kommt gerade von einer Runde mit seinem Trainer zurück. Der heißt seit eineinhalb Jahren Jan Raphael und war fast 20 Jahre lang Berufssportler und einer der besten der Triathlonzunft. Raphael ist vier Monate älter als Haupt und wohnt im Hemminger Stadtteil Arnum ziemlich genau 1000 Meter weit weg. 30 Kilometer sind der bald 41-Jährige und der gerade 41-Jährige gelaufen, das heißt gemeinsam nur 23. „Ich laufe vorher immer eine kleine Extrarunde“, sagt Haupt. „Trotzdem hatte Jan hinterher was an der Wade und nicht ich.“

„Mein Schwager fragte mich dann, ob ich ihn beim Lauftraining für einen Wettkampf unterstützen könnte.“ Haupt sagte zu, den Halbmarathon in Hannover wollten sie eigentlich zusammen bestreiten. „Aber ich habe mich so gut gefühlt, dass ich ihn gefragt habe, ob ich mein eigenes Tempo laufen darf“, so der schlanke 1,89 Meter-Mann, im Ziel standen 1:26 Stunden für die 21 Kilometer auf der Uhr: „Laufen konnte ich offenbar auch ganz gut.“

Auf Anhieb deutscher Vizemeister

Was also sprach dagegen, bei der deutschen Meisterschaft im Duathlon (Radfahren plus Laufen) am 1. Mai 2011 in Oberursel zu melden? Nichts, Haupt wurde im ersten Anlauf deutscher Vizemeister, durfte ohne Lizenz und nur mit Ausnahmegenehmigung bei der WM im spanischen Gijon starten und erreichte auch da Silber.

„Ich würde mich eigentlich gar nicht als allzu talentiert beschreiben“, sagt Haupt. „Ich habe eher eine hohe Leidensbereitschaft und kann mich total auspowern.“ Dabei war und ist Christian Haupt nie ein Vollzeitsportler gewesen, sein Geld verdient er als Vollzeitbeamter im Niedersächsischen Sozialministerium, Bereich Wohnungslosenhilfe.

Radfahren konnte er, laufen auch, fehlte zur Erfolgsgeschichte im Triathlon noch die Disziplin, die Dreikämpfer am wenigsten mögen: das Schwimmen. Haupt war noch 2011 „im Grunde genommen auf dem Wasser nur Treibgut. Ich konnte ein bisschen Brustschwimmen, aber keinen Meter kraulen.“ Mehr als überraschend, dass dieser Haupt 2016 Altersklassen-Weltmeister der Ironman-Triathleten auf Hawaii wurde und 2017 auf Big Island sogar Amateurweltmeister aller Klassen.