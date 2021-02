Eike Onnen ist mit Bierritual hoch hinaus gekommen: Gibt's den krönenden Abschluss?

„Das wissen eigentlich die Wenigsten. Abends vor den Wettkämpfen habe ich öfter ein bis zwei Biere getrunken“, so Onnen. „Betrunken war ich nicht. Es ging nur darum, dass ich dadurch lockerer war, gut schlafen konnte und nachts nicht schon an den nächsten Tag denken musste.“ Zwischendurch hatte er auf das Ritual verzichtet. Onnen: „Ich dachte, dass ich dann vielleicht noch besser bin, aber dem war nicht so. Also habe ich die Tradition fortgeführt.“

Im Sommer ist Schluss für Eike Onnen. Der Hochspringer aus Hannover, mittlerweile 38 Jahre alt, wird seine Karriere in diesem Jahr beenden. Ein großes Ziel hat er noch: die Olympischen Spiele in Tokio, die im Sommer stattfinden sollen. Noch einmal möchte er sich selbst beweisen, was für ein Potenzial er hat. Noch einmal möchte er es dort draußen allen Menschen zeigen. Und noch einmal möchte er sich abends vor dem Wettkampf mit einer besonderen Routine beruhigen.

Es scheint geholfen zu haben. Onnen blickt auf eine Karriere mit vielen Erfolgen zurück. Er wurde fünfmal Deutscher Meister, holte Bronze bei der Europameisterschaft 2016 in Amsterdam und war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro dabei. „Ich bin froh über das, was ich geleistet habe und kann mit Freude auf meine Karriere zurückblicken“, so Onnen.

Peking hätte etwas Großes werden können...

Er weiß aber auch: Es war viel mehr drin. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. 2011 hatte er sich mit Sprüngen von 2,34 Metern in die Weltspitze katapultiert und war mit Sprüngen über 2,30 Meter in Serie auf dem besten Weg zu einem starken Auftritt bei den Olympischen Spielen 2012 in Peking. Dann stoppte ihn einen Tag vor dem Abflug in den Fernen Osten eine Verletzung am Sprungfuß. „Vielleicht war ich zu ehrgeizig damals“, sagt er rückblickend.

Auch im vergangenen Jahr lief es nicht optimal. Durch eine Knieverletzung nahm er nur an einem Wettkampf teil. Als Folge wurde er aus dem Bundeskader geworfen. Seit Oktober ist Onnen nicht nur den Kaderstatus los, ebenso die Sportförderung. Diese finanzielle Unterstützung ist aber für Topsportler wie Onnen unerlässlich, die einen professionellen Aufwand im Training betreiben, aber nicht den Lohn, die Prämien und Sponsoreneinnahmen wie die populären Fußballerkollegen erhalten.

Durch die anhaltenden Corona-Auflagen kann Onnen aktuell nicht mehr mit den Privilegien eines Athleten aus dem Bundeskader trainieren. Heißt: Er hält sich weitestgehend privat fit, läuft in der Eilenriede und macht daheim ein Erhaltungstraining. Eine Hochsprungmatte hat er das letzte Mal im Dezember gesehen. „Die Trainingsbedingung haben sich schnell verändert – von gut zu sehr schlecht“, sagt Onnen, der seine Chance von einem Olympiaticket noch nicht aufgegeben hat.