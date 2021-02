Meister-Sprünge in die Graft? Das wollen die Frauen des DHC nur zu gern mal wiederholen

Anna Blank erinnert sich ganz genau an den Juni 2014. In den letzten Einheiten vor dem großen Finale der deutschen Lacrosse-Meisterschaft wurde es laut. Ihr Trainer drehte die Boxen auf dem Gelände des DHC Hannover auf. „So sollten wir ein Gespür dafür bekommen, was uns in München erwartet“, erklärt sie. Es war eine ganz besondere Vorbereitung auf das Duell mit dem Dauerrivalen München. Der wiederum hatte das Finale dahoam. Blank und ihre Mitspielerinnen ließen sich nicht beeindrucken und gewannen das Endspiel. Anzeige Es war der dritte Meistertitel in Folge für das Team. 2015 und 2016 folgten die Titel vier und fünf. Eine Tradition, die immer eingehalten wurde: Nach jeder gewonnenen Meisterschaft sprang das Team gemeinsam mit dem Pokal in die Graft zum Baden. Nach 2016 verloren die DHC-Frauen zweimal im Finale, einmal wurden sie Dritter. Nach einem Jahrzehnt voller Erfolge steht die Truppe zur Wahl als Team des vergangenen Jahrzehnts.

Die Dominanz der Lacrosse-Frauen aus Hannover hat sich in den vergangenen Jahren etwas gelegt. Der größte Konkurrent aus München gewinnt seit 2017 die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Jahr fand coronabedingt kein Titelkampf statt. Auch in diesem Jahr könnte es wohl nur auf Freundschaftsspiele im Spätsommer hinauslaufen. Blank: „Jeder von uns wäre glücklich, wenn wir endlich wieder spielen könnten.“ Im Hintergrund wird bereits fleißig an der Zukunft des Sports gebastelt. Die Entscheidungen könnten weitreichende Folgen haben, mit der sich die DHC-Frauen neu erfinden müssten. Verband plant riesige Veränderungen Der Verband hat die Vision, dass Lacrosse eines Tages olympisch wird. Für dieses Vorhaben sollen die Spielregeln nach und nach verändert werden. Die Idee: Irgendwann sollen nur noch zehn bis zwölf Akteure auf dem Feld stehen (aktuell sind es 20), eine Vollbande soll den Spielfluss fördern. Nach einem Treffer soll direkt per Abstoß weitergespielt werden. Zudem soll eine Shot-Clock eingeführt werden, die dem angreifenden Team signalisiert, wie viele Sekunden noch auf der Uhr sind, bis ein Abschluss erfolgen muss. Das alles ist noch Zukunftsmusik. Doch Blank, die seit einem Jahr selbst im Athletengremium des Verbandes mitwirkt, ist sich sicher, dass es bald andere Regeln geben wird: „Das ist eine riesige Veränderung. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall kommen. Ich denke, Lacrosse kann frühestens 2028 olympisch werden.“ Der DHC nimmt die Pläne zumindest positiv auf. „Ich sehe da eher Vorteile. Das wird super schnell. Wir werden gezwungen sein, schneller zu denken“, so die 32-Jährige. Zunächst einmal denkt Kapitänin Blank aber an die Zukunft ihrer Mannschaft. Einige Spielerinnen haben das Team verlassen. Die Sportlerinnen, die dazugekommen sind, brauchen Zeit, bis sie auf das Niveau gelangen, um deutsche Meisterschaften zu gewinnen.