"Durfte Traum 18 Jahre leben": Anna-Lena Grönefeld hat die (Tennis-)Welt erfolgreich bereist

Wimbledon-Siegerin mit Mark Knowles von den Bahamas – ihr Name ist auf den Mauern am Centre-Court verewigt. „Zwei Grand-Slam-Siege, das sind natürlich Erfolge, die man für immer hat. Und das macht mich auch stolz“, sagt sie. Und: „Ich durfte diesen Traum 18 Jahre lang leben. Mit 16 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mit der Schule aufzuhören. Da wurde es dann Realität, dass Tennis mein Leben ist.“

Es ging dann auch rasant die Rangliste rauf. Mit 19 Jahren war sie das erste Mal in den Top 20. Aber für den Erfolg musste sie auch auf vieles verzichten. „Tennis und Schule hätte ich nicht mehr geschafft. Meine Eltern haben mir die Wahl gelassen und mich unterstützt. Glücklicherweise hat es sich gelohnt.“ Allerdings: „Wenn meine Freunde am Wochenende feiern waren, war ich auf Turnieren. So was fällt ein bisschen aus. Auf der anderen Seite habe ich die Welt gesehen und viel fürs Leben gelernt.“

Heimisch geworden in Hannover

Grönefeld hat als Jugendliche alle Förderstationen des damaligen Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) durchlaufen. In der Saison 2003 war sie Weltranglistenerste der Juniorinnen im Einzel und Doppel. Sie ist seit 2018 mit Ingo Herzgerodt verheiratet, der Trainer an der Tennis-Base Hannover ist: „Wir wünschen uns Nachwuchs.“ Sie haben gerade in Hannover ein Haus gekauft. Klar, dass Grönefeld auch an der Base arbeitet, ihr Wissen an die jungen Talente weitergeben will. In Corona-Zeiten „haben wir hier ja das Glück, dass in Niedersachsen Einzeltraining für Kaderathleten erlaubt ist“.

Was bleibt noch von der Karriere? Sie hat mal mit Martina Navratilova Doppel gespielt. „Eine Riesenerfahrung, als sie mich gefragt hat, habe ich sofort Ja gesagt. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon Ende 40. Wie professionell und fokussiert sie war – das hat mich beeindruckt.“