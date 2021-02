Die Quereinsteigerin: Mit dem Umzug nach Hannover wird Stefanie Paul zum Cross-Ass

Rückblick: Hannover zu Beginn des Jahrzehnts, in dem Paul solch beeindruckende Leistungen hingelegt hat, dass sie nun dafür sogar ausgezeichnet werden könnte. „Im Jahr 2010 habe ich meine ersten Rennraderfahrungen gesammelt“, erzählt die Topfahrerin der RSG Hannover, die 2009 zum Studium der Musikpädagogik aus Potsdam nach Hannover gekommen war. Und die Wahl ihrer Wohngemeinschaft in der neuen Stadt spielte doppelt Schicksal. Lernte sie dadurch doch nicht nur ihren rennradfahrenden Mitbewohner und heutigen Ehemann kennen, sondern wurde durch diesen auch von einem Sport infiziert, der so viel mehr für sie geworden ist als bloß ein Hobby.

Früher in ihrer brandenburgischen Heimat waren es noch eher die Schuhe, die von Interesse waren; als Leichtathletin war sie seinerzeit noch mehr auf den Füßen unterwegs. War es denn eigentlich Liebe auf den ersten Blick? Wohlgemerkt die Verbindung zum Zweirad, nicht zum WG-Partner. Paul lacht: „Nö, eigentlich nicht! Als Läuferin war es für mich ungewohnt, so lange unterwegs zu sein und so lange trainieren zu müssen. Wenn du eine Stunde joggst, ist das ja schon ausführlich, und beim Rennradfahren ist das eigentlich nichts.“

Weihnachten 2009 hatte Paul sich selbst beschenkt – ihr erstes Rennrad stand neben dem Baum. Mittlerweile ist daraus eine stattliche Sammlung entstanden. „So wie andere Frauen Schuhregale füllen, hängen bei mir Fahrräder an der Wand“, sagt sie lachend. Um die Kollektion in Augenschein zu nehmen, geht es erneut abwärts, denn das Materiallager befindet sich im Keller ihres Zuhauses in der Nordstadt.

Schnell kristallisierte sich Cross als Paradedisziplin heraus, die Übungseinheiten haben es in sich. Noch heute fährt Paul einmal pro Woche von Gifhorn, wo sie Kurse für musikalische Früherziehung leitet, mit dem Rad zurück nach Hannover. Die Strecke ist schon mit dem Auto nicht in Nullkommanichts abzureißen. „Beim Radsport sagt man, dass zehn Prozent Talent und 90 Prozent Training sind“, erklärt Paul. „Plus Disziplin. Von allem habe ich eine Menge mitgebracht, deshalb ging der Prozess an die Spitze relativ schnell.“

Dreimal in Folge Deutschland-Cup-Siegerin

Allerdings – Kehrseite der Medaille: Als Quereinsteigerin fuhr Paul unter dem Radar. „Keiner hat so richtig an mich geglaubt“, berichtet die 34-Jährige. Also musste sie durch Qualität überzeugen – und tat es. Die niedersächsischen Titel häuften sich, egal ob am Berg, auf der Straße, beim Zeitfahren oder eben dem Cross – die Wahlhannoveranerin ist in der Regel vorn dabei.

Auch den Deutschland-Cup gewann sie von 2016/2017 bis 2018/2019 dreimal in Folge, den Nachfolgewettbewerb Bundesliga entschied sie im Dezember 2019 für sich. „Ich kann mir schon auf die Schulter klopfen“, sagt Paul mit einer angemessenen Portion Stolz.

Ihre Highlights sind allerdings andere – und zwar keine Trophäen. „2017 war ich dem Titel der deutschen Meisterin am nächsten“, sagt sie, der ein Fahrfehler zum Verhängnis wurde und wohl den Sieg kostete. „Wenn man auf gleichem Niveau fährt, wartet man auf die Fehler des anderen. Mit der Form von heute wäre ich 2017 vermutlich deutsche Meisterin geworden“, orakelt Paul. Auch zahlreiche Weltcups sowie die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Luxemburg 2017 sind ihr in bester Erinnerung geblieben.