Lenker und Legende: Morten Olsen war einfach ein genialer Spielmacher der Recken 

Es war im Sommer 2010, als Morten Olsen mit dem Zug am Hauptbahnhof ankam. „Ich hatte kein Auto. Dafür zwei große Taschen“, erinnert er sich. „Ich kannte mich nicht aus, wusste nicht, wo die Wohnung war. Also habe ich mir ein Taxi genommen. In zwei Minuten waren wir schon da. Da hätte ich auch zu Fuß gehen können“, erzählt Olsen und lacht. Heute, fast elf Jahre später, weiß er die Adresse noch ganz genau. „An der Strangriede 8, 30161.“ Anzeige Es war der Beginn einer langen Liebesgeschichte (mit Unterbrechung) zwischen Olsen und Hannover, zwischen Olsen und den Recken. Der damalige Sportchef Stefan Wyss und der neue Trainer Aron Kristjansson hatten Olsen zu Beginn des Jahrzehnts von Silkeborg in die deutsche Handball-Provinz gelockt. Die TSV spielte nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2009 die ersten Jahre stets gegen den Abstieg, daran konnte auch Mittelmann Olsen nichts ändern. Vorerst nicht.

Seine Bilanz im Rückblick: In insgesamt acht Spielzeiten führte er Hannovers Handballer dreimal in den Europapokal und dreimal ins Final Four im DHB-Pokal. Noch vor seinem Abschied im Frühjahr 2020 erreichte er Legendenstatus. Seine beste Saison war ausgerechnet seine letzte. Bei seinem Ab­schied im Juni 2020 auf dem Schützenplatz gestand er: „Ich wollte ja eigentlich auch irgendwann für Kiel spielen. Aber ich muss sagen, acht Jahre in Hannover sind viel cooler.“ "Fackeln" konnte Olsen schon immer Stahlblaue Augen, strohblonde Haare, raspelkurzer Schnitt – so kam Olsen 2010, so ging er 2020. Zwischendrin war die Wikingermähne auch mal richtig lang. Auch sportlich ging es auf und ab mit dem Handballgenie. In seiner ersten Recken-Periode produzierte er Tore ohne Ende, zweistellige Werte pro Spiel waren keine Seltenheit. Gegen Lemgo erzielte er mal sagenhafte 17 Tore. „Fackeln konnte er schon immer. Das Problem war: Früher hat er häufig zu viel Risiko genommen“, erinnert sich Ex-Recken-Manager Benjamin Chatton, der dennoch wenig er­quickt war, als er erfuhr, dass Olsen im Sommer 2013 nach Frankreich zu Saint-Raphaël Var wechseln würde.

Olsen ging jedoch nicht, ohne die TSV erstmals nach Europa zu führen. Ku­ri­os: Immer wenn sein Abgang aus Han­no­ver feststand, drehte er besonders auf. Platz sechs reichte für den EHF-Cup. „Die Saison war überragend für uns“, sagt Olsen, der sich frühzeitig für einen Wechsel nach Frankreich entschieden hatte. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren“, blickt er zurück. Damals merkte er jedoch schnell: „Die Stimmung in den Hallen in Frankreich ist langweilig.“ Im Nachhinein war es für Hannover und auch Olsen trotzdem das Beste, dass er für zwei Jahre wegging. „Es hat bei ihm eine entscheidende Veränderung bewirkt. Er ist als Typ gereift“, erklärt Chatton. „Er ging als Enfant terrible, als torgefährlicher Mittelmann, den keiner unter Kontrolle hatte.“ Und er kam zurück als überragender Spielmacher mit Auge für den Nebenmann. „Rückblickend war die Rückkehr von Olsen mein einfachster Transfer“, sagt Chatton, „Morten wusste, was er wollte, und er wollte zu uns. Wir wussten, dass er der Baustein ist, der uns fehlt.“

Das Comeback 2015 glich der Rückkehr des verlorenen Sohnes. Die Fans hatten Olsen und dessen unnachahmlichen Schlagwurftoren nachgetrauert, sie sehnten sich nach „Danish Dynamite“ und waren verzückt, als er wieder für Hannover auflief. Zu voller Blüte reifte er unter Trainer Carlos Ortega, der 2017 zur TSV gekommen war. International räumte Olsen zwischendurch die größten Titel ab. Olympiasieger 2016, Weltmeister 2019, davon profitierten auch die Recken. Olsen war "noch nicht fertig hier in Hannover" In der Saison 2017/18 führte er die TSV ein zweites Mal nach Europa und erstmals in ein Pokalfinale. Persönliches Glück obendrauf: Ende 2017 brachte Ehefrau Gry Söhnchen Alfred auf die Welt. Im März 2019 verlängerte er letztmals seinen Vertrag – um ein Jahr. Aus privaten Gründen (der zweite Sohn Viggo war unterwegs), aus finanziellen (zehn Jahre im Ausland bringen steuerliche Vorteile in Dänemark) und aus sportlichen. „Ich bin noch nicht fertig hier in Hannover“, sagte er im Sommer 2019. Da stand seine Rückkehr zum Heimatverein Gudme OG schon fest. Umso mehr konnte Olsen jede Sekunde der Saison bewusst ausschöpfen. Hannover thronte wochenlang auf Platz eins und ärgerte die Großen Kiel, Flensburg und Mannheim. Die Recken überwinterten auf Platz zwei und durften sogar vom Titel und der Champions League träumen. Obendrein hatte der mittlerweile 35-Jährige seine Olsen-Bande im Viertelfinalthriller gegen Mannheim zum dritten Mal in Folge ins Pokal-Final-Four geworfen. Schade nur, dass die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abrupt zu Ende ging. Olsen geht jetzt mit Gudme auf Titeljagd. Im September gewann GOG den Pokal, aktuell steht der Klub auf Platz eins mit besten Aussichten für die Meister-Play-offs. Im Januar holte Olsen wieder den WM-Titel mit Dänemark. Im Sommer soll der zweite Olympiasieg her.