Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß beißt, kämpft, arbeitet - und ist "auf einmal in Rio dabei"

Das Jahrzehnt, für das gerade Sport-Legenden gesucht hat, ist nicht einfach eines von dreien, die die 30-jährige Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß jetzt fast schon hinter sich hat, es ist das entscheidende. „In dem Jahrzehnt bin ich von einer Hobbysportlerin zur Profisportlerin geworden“, sagt die Tochter einer ausgewanderten Argentinierin und eines evangelischen Militärpfarrers, „in dem Jahrzehnt bin ich von einer 200- zu einer 400-Meter-Läuferin geworden, habe mit einem Studium begonnen und bin zu einem zweiten gewechselt und habe meinen Mann kennen- und liebengelernt.“ Ganz schön viel, also der Reihe nach. Anzeige In Göttingen geboren wurde Spelmeyer-Preuß schon nach 18 Monaten Oldenburgerin, wuchs in der 170 000 Einwohner-Stadt als Einzelkind behütet auf, schloss sich mit zehn dem DSC an, um später beim VfL Oldenburg durchzustarten, dem sie heute noch angehört. Erst nach dem Abitur im Jahre 2010 kam der bewusste Entschluss, nicht mehr nur aus Spaß an der Freud zum Vereinstraining zu gehen, sondern mehr und ganz auf die Karte Leistungssport zu setzen.

„Das ging so nicht in Oldenburg“, erinnert sich Spelmeyer-Preuß, es folgte der sofortige Wechsel in die Landeshauptstadt, in eine Wohnung für Spitzensportler im Sportinternat des Landessportbundes neben der HDI-Arena, zu Trainer Edgar Eisenkolb, der heute noch an ihrer Seite ist. Ihr Talent war da freilich längst erkannt, hatte Spelmeyer doch schon 2008 und 2009 über 200 Meter den Titel der deutschen Jugendmeisterin geholt und war 2009 zusätzlich noch deutsche Vizemeisterin der Juniorinnen geworden. 400 statt 200 Meter - die richtige Entscheidung „Aber ins Leben einer Leistungssportlerin musst du reinwachsen“, erklärt Spelmeyer-Preuß, „vor allem verlangt es Disziplin und absoluten Willen.“ Beides brachte Spelmeyer-Preuß aus Oldenburg mit nach Hannover, und auch die Ahnung, „dass die 400 Meter besser zu mir passen als die 200. Die 400 bedeuten beißen, kämpfen, arbeiten – das bin ich, das kann ich. Obwohl ich lange gezögert habe, weil ich schon wusste, wie brutal das Training für die Stadionrunde sein würde.“

Bei den Norddeutschen Meisterschaften 2011 in Celle lief sie zum allerersten Mal die lange Strecke, qualifizierte sich sofort für die Deutsche Meisterschaft und erreichte dort das Finale. „So schlecht konnte die Entscheidung also nicht gewesen sein“, wusste Spelmeyer-Preuß, die Karriere über die längste Sprintstrecke nahm schnell Fahrt auf. Vier deutsche Meistertitel errang sie zwischen 2015 und 2017. Wobei 2016 zum Sport-Jahr ihres Lebens wurde. „Es war schon mein größter Kindheitstraum, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und dann war ich auf einmal in Rio dabei. Im Olympischen Dorf, als Teil der olympischen Familie. Wo irgendwie alle gleich sind, ob Superstars wie Michael Phelps und Usain Bolt oder ich. Den Spirit habe ich jeden Tag und jede Sekunde gespürt. Für diese Spiele hat sich alles, wirklich alles an Mühen und Quälerei gelohnt.“

SPORTBUZZER Legenden des Jahrzehnts: Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß