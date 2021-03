Dieser spezielle Ehrgeiz: Sabrina Hering-Pradler kämpft sich immer wieder zurück

Ein Statist zu sein, nur mitzupaddeln im Strom der Kanuten, das ist nichts für Sabrina Hering-Pradler. „Wenn ich dabei bin“, sagt die 29-Jährige, „dann will ich auch gewinnen.“ Das gilt sowohl für die Olympischen Spiele in diesem Jahr, als auch für Sportlegenden-Wahl des Jahrzehnts. Ohne diesen Ehrgeiz wäre sie vermutlich gar nicht erst aufgestellt worden.

Gesagt, getan. Dass ihre Babysitterin Schwimmtrainerin bei der SV Arnum war und sie mit drei Jahren zum ersten Mal mitgenommen hatte, kam ihr jetzt entgegen. „Normalerweise fällt man ja gleich ins Wasser, weil man das Gleichgewicht nicht halten kann, und ich bin einfach losgefahren. Die Rentner standen am Rand, haben sich bestätigt gefühlt und meinten: ’Du wirst irgendwann noch mal zu Olympia fahren und mit 'ner Medaille nach Hause kommen. Das wissen wir, du hast Talent’.“ Welch Weitsicht.

Fortan war Hering-Pradler infiziert, nun schwamm sie eben auf dem Wasser statt im Wasser. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: 2007, also gerade einmal vier Jahre nach beschriebenem Ereignis, fuhr die Kanutin des HKC Hannover zur ersten internationalen Medaille. Zwei Titel folgten bei den Junioren auf europäischer und weltweiter Bühne, in der Altersklasse U23 durfte sie sich allein bei EM und WM jeweils dreimal Gold umhängen lassen. „Das sind die Erfolge, die einen angefixt haben und die man immer wieder erleben möchte“, sagt sie. Da ist er wieder, dieser Ehrgeiz, den jeder Leistungssportler morgens zum Aufstehen braucht.

Ein Wetteinsatz mit speziellen Folgen

Nach dem WM-Titel 2015 im Zweierkajak folgte bei den Spielen im darauf folgenden Jahr der wohl emotionalste Moment ihres Lebens. Kurz nachdem die in Gehrden geborene Athletin Silber im Viererkajak über 500 Meter aus dem Lagoa Rodrigo de Freitas gefischt hatte, ging sie ihrem Freund Paul Pradler ins Netz: Der hatte schon 2012 mit ihr gewettet, sollte sie eine Medaille holen, würde er ihr einen Antrag machen. Kaum zurück am Bootssteg sank er vor seiner Freundin auf die Knie, seitdem heißt sie Hering-Pradler. Seit Ende 2016 wohnt das Paar in einem Reihenmittelhaus in Hemminger Stadtteil Arnum.

Nun ist das Lebens eines Sportlers keine aufsteigende Kurve, sondern ein ständiges Auf und Ab. 2017 setzte Hering-Pradler das Pfeiffersche Drüsenfieber zwei Monate lang außer Gefecht, 2018 riss sie sich beim Trainingslager in Spanien das vordere Kreuzband im rechten Knie. In der letzten Einheit hatte für die Frauen eigentlich Laufen auf dem Programm gestanden, „aber darauf hatte keiner Lust, also haben wir Fußball gespielt“, erzählt Hering-Pradler. „Ich habe einen Pass zugespielt bekommen, wollte ein Tor schießen und habe mein rechtes Bein beim Drehen stehen lassen. Das Schlimmste war, das Tor war leer, das war mir in dem Moment echt unangenehm, weil es echt eine richtige Blondinenaktion war.“