"Es war wie eine Sucht": Sandra Wallenhorst ist erfolgreich an ihre Grenzen gegangen

Am Rand stand stets der Heiligabend 2020 verstorbene Schwimmtrainer Manfred König: „Wenn Manfred nicht aufgepasst hätte, hätte ich mich damals sicher den ein oder anderen Morgen hängenlassen“, glaubt Wallenhorst, die 2010 bei jedem Training, „total an meine Grenzen gegangen“ ist, ob beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen. „Am Ende jeder Übungseinheit gab es Tränen der Erschöpfung, weil ich so fertig war. Aber das Training war wie eine Sucht. Ich konnte einfach nicht damit aufhören.“

Die vierte Null an Lebensjahren war schon in Sicht, als Sandra Wallenhorst es sich zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts nochmal beweisen wollte. Mit 38 Jahren, gerade junge Mutter, krabbelte die Triathletin jeden Morgen um 4.40 Uhr aus den heimischen Federn, erreichte um 5.45 Uhr das Sportleistungszentrum oder das längst abgerissene Schwimmbad Godshorn, „fiel gegen 6 Uhr ins Wasser“ des Beckens und „los ging das Training“.

Ihr Talent war schnell erkannt, nach Einsätzen in der Liga und beim World Cup auf der Olympischen Distanz wagte sich die studierte Juristin und Rechtsanwältin 2003 erstmals an den Ironman-Triathlon: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad, einen Marathon hintendrauf. Den Ironman Canada beendete sie nur ein Jahr später als Sechste, „da hatte ich Blut geleckt und ahnte: Mit mehr Training kommt mehr Erfolg.“

Dank der ganzen Quälerei verteidigte Wallenhorst im Juli 2010 tatsächlich ihren Vorjahrs-Titel der Ironman-Europameisterin und gewann sogar mit Streckenrekord auf der Marathondistanz (drei Stunden und 15 Sekunden). Das ersehnte Abschlussrennen in Frankfurt, für das sie im Januar 2011 sogar noch mal ins Trainingslager nach Thailand geflogen war, scheiterte an Knieproblemen. Anders gesagt: „Der Körper wollte einfach nicht mehr“, vermutet Wallenhorst.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber auf der negativen und die Schwangerschaft mit Philipp auf der positiven Seite brachten längere Pausen mit sich – dass der beste Wettkampf ihres Lebens ausgerechnet der erste nach der Geburt sein würde, „hätte ich für Irrsinn gehalten, wenn mir das einer vorher gesagt hätte“.

Beim Ironman Austria in Klagenfurt am Wörthersee unterbot Wallenhorst im Juli 2008 in 8:47, 25 Stunden den 14 Jahre alten Weltrekord der achtfachen Hawaii-Siegerin und Triathlon-Legende Paula Newby-Fraser (58), schaffte damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii und wurde dort sensationell Dritte. „In Klagenfurt bin ich beim Marathon immer schneller geworden“, erinnert sich Wallenhorst, „die Leute haben mir vom Straßenrand aus Zeiten zugebrüllt, aber was ich da geleistet habe, ist mir erst viel später klargeworden.“

"Eine insgesamt perfekte Sportkarriere"

Die Jahre 2008, 2009 und eben auch 2010 krönten eine „insgesamt perfekte Sportkarriere“, sagt Wallenhorst stolz, „ich würde nichts ändern und möchte keinen einzigen Tag missen. Ich wollte nie ein normales Leben und ich bin glücklich, dass es so ein besonderes geworden ist.“

Auch mit 49 Jahren treibt die Personalchefin des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz in Celle sechsmal die Woche Sport, läuft zwischen zehn und 20 Kilometer, macht Athletikübungen und betreibt beim Zwift-Training auf dem Fahrrad virtuelle Wettkämpfe. „Nur auf dem Sofa sitzen, essen und fernsehen, das kann ich einfach nicht“, sagt die Topathletin, die mit ihrem Lebensgefährten Arne Rosenowski in Burgwedel lebt: „Ohne Bewegung fehlt mir was.“ Noch vorm 50. eine Legende werden zu können, wäre „fantastisch und das Sahnehäubchen auf alles“, aber „ich finde es schon unglaublich, dass ich fast zehn Jahre nach dem Ende der aktiven Laufbahn noch nicht ganz vergessen bin“.