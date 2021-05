Die SPORTBUZZER Legenden des Jahrzehnts: Mertesacker, Recken und Steinhaus

Es ist ja nun nicht so, dass das Fußballerleben des Per Mertesacker arm an Trophäen gewesen wäre. Deutscher Pokalsieger ist er geworden, dreimal englischer Pokalsieger, dreimal englischer Supercupsieger. Der 36-Jährige wurde Niedersachsens Fußballer des Jahres, erhielt dreimal das Silberne Lorbeerblatt – über allem steht der Weltmeistertitel 2014.

Nun also SPORTBUZZER Legende des Jahrzehntes in Hannover. „Eine Auszeichnung, die Per wirklich sehr freut“, sagt dessen Vater Stefan Mertesacker, „auf Auszeichnungen in seiner Heimat ist mein Sohn immer besonders stolz“.