Schlag auf Schlag: Svenja Schaeper bringt es nach ganz oben - und Kanupolo Aufmerksamkeit

Es muss ja nicht immer Gold sein. Ob es ihre wichtigste Auszeichnung war, sei einmal dahingestellt. Doch dass nach einer Internetrecherche ein gemeinsames Foto mit dem deutschen Staatsoberhaupt von der Suchmaschine ausgespuckt wird, kann nicht jeder von sich behaupten. Svenja Schaeper schon. Anzeige Im Oktober 2017 nahmen sie und sechs Kolleginnen der deutschen Kanupolo-Nationalmannschaft von Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt entgegen. Dabei handelt es sich um „die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen in Deutschland“, wie auf bundespraesident.de zu lesen ist. Und just von dieser Internetseite stammt auch das Foto, auf dem Schaeper und Steinmeier zusammen in die Kamera strahlen. „Kanupolo hat ja nicht unbedingt die größte Aufmerksamkeit“, sagt Schaeper. „Und wenn es dann mal so etwas Offizielles gibt, ist es schön und von außen betrachtet sehr besonders.“

Aber die mit dem Paddel errungenen Medaillen stehen in der persönlichen Gunst der im Stadtteil Waldheim aufgewachsenen Athletin noch über der Feierstunde im Berliner Schloss Bellevue. Wobei: So richtig trennen lässt sich beides ohnehin nicht voneinander, denn die aus 935er-Silber gefertigte Brosche bekam Schaeper schließlich für ihren bislang größten sportlichen Erfolg: Gold bei den World Games im polnischen Breslau etwa zweieinhalb Monate vor dem Empfang im Amtssitz des Bundespräsidenten. „Ein Highlight“, schwärmt Schaeper, „alleine, weil die World Games nur alle vier Jahre stattfinden.“ Alle nicht olympischen Sportarten dürfen sich hier messen. Und als es darauf ankam, ließen die deutschen Frauen keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Feld – wie es beim Kanupolo trotz des nassen Untergrundes heißt – gehen wird. In der Vorrunde noch mit 2:3 und 3:4 gegen Weltmeister Neuseeland sowie Frankreich unterlegen, fuhren sie in der K.-o.-Runde hoch. Weder Neuseeland (6:1-Halbfinalsieg der Deutschen mit zwei Schaeper-Treffern) noch die Französinnen im Endspiel (5:0) standen entscheidend im Weg.

Kein gänzlich neues Gefühl „2017 lief es tatsächlich ganz gut“, sagt die heute 25-Jährige bescheiden. Denn neben dem Triumph bei den Weltspielen gewann Schaeper, die in Osnabrück Grundschullehramt mit den Fächern Sport und Mathematik studiert, im Nationaltrikot auch die Europameisterschaft in Frankreich und wurde Bundesliga-Torschützenkönigin. Das Gefühl, bei großen Turnieren ganz oben zu stehen, war ihr allerdings nicht neu. Bereits 2015 hatte sie den EM-Titel feiern dürfen, war zudem mit der U21 zweimal Weltmeisterin (2012 und 2014) sowie dazwischen Junioren-Europameisterin geworden. 2018 ging auch der WM-Titel bei den Frauen an Deutschland. Aufbauspielerin Schaeper durfte in Kanada nicht fehlen. Im selben Jahr kehrte sie nach zwischenzeitlicher Station bei der KG List zu ihrem Heimatklub RSV Hannover zurück, wo sie stellvertretende Leiterin der Kanuabteilung ist und bei dessen Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse sie unlängst mithalf. „Ich wurde quasi in den Verein hineingeboren“, sagt Schaeper. Auch ihr Bruder Finn – ebenfalls früher Nationalspieler – sowie die Eltern Rabea und Frank sind dort aktiv.

SPORTBUZZER Legenden des Jahrzehnts: Svenja Schaeper