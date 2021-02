"Ganz gut gelaufen": Timo Kastening und sein Weg zu einem der besten Rechtsaußen

Ob nun 1,78, 1,79 oder 1,80 – zum Abschluss „seines Jahrzehnts“ wurde dem Schaumburger Jungen aus Riepen eine Ehre zuteil, die nur die ganz Großen erreichen: „Handballer des Jahres“, gewählt von den Lesern einer Fachzeitschrift. In der Liste seiner Vorgänger stehen eigentlich alle, die Timo Kastening verehrt: die Welthandballer Daniel Stephan, Filip Jicha und Nikola Karabatic, die Legenden Heiner Brand, Erhard Wunderlich, Andreas Thiel und Stefan Kretzschmar. „Zu dieser Riege gehören zu dürfen, ist etwas, was ich lange nicht richtig begriffen habe“, sagt Kastening, „das ist eigentlich unfassbar.“

Und nichts weniger als der Lohn für solche Tage als Jugendlicher: fünf Uhr aufstehen, mit der S-Bahn von Bad Nenndorf zum Frühtraining im LSB-Sportinternat neben dem 96-Stadion, Unterricht in der Humboldtschule, Erledigung der Hausaufgaben im Teilzeitinternat, Training in Burgdorf. Um 22.30 Uhr stand der 15-jährige Timo dann wieder am Bahnhof Haste, um von der Mutter abgeholt zu werden. Am nächsten Tag derselbe Stress. „Trotzdem habe ich nichts verpasst. Ich bin auch ausgegangen, hatte Freunde, hatte Spaß“, sagt Timo, „ich habe viel investiert, aber nichts vermisst.“

Mit 18 schon schickte ihn Christopher Nordmeyer, einer von vier Trainern, unter denen Kastening bei der TSV arbeitete, ins Abenteuer Bundesliga, 16 Tore in 17 Spielen lassen sich wohl als gelungenen Einstand beschreiben. Kastening fand es trotzdem „gefährlich. Du wirst von allen Seiten nur gelobt und könntest glauben, dass du es jetzt geschafft hast. Aber du hast genau nichts geschafft. Es ging damals ja erst los.“

Wechsel hat Kastening gutgetan

Fast 250 Bundesligaspiele bestritt Kastening seitdem, warf mehr als 700 Tore, spielte schon mehr als 20 Mal für Deutschland, dabei ist er gerade 25. „Es ist ganz gut gelaufen für mich“, untertreibt der Sprinter auf rechts, der die 100 Meter unter zwölf Sekunden rennen kann.

Bei der Videokonferenz läuft jetzt Dobermann Dexter durchs Bild, Kastening zeigt per Handykamera seine erste eigene Wohnung. 70 Quadratmeter Neubau in der Nähe des ICE-Bahnhofes Kassel-Wilhelmshöhe, acht Jahre lang hat er zuvor mit Kumpel Lennart Koch in einer Handballer-WG in der Calenberger Neustadt gelebt.

In Kassel werkelt im Hintergrund Freundin Jil, die 28-Jährige ist Personalleiterin im „360 Grad“, einer Beach-Bar in Hannovers Innenstadt. Mit ihr und dem Wechsel nach Melsungen „ist ziemlich viel anders geworden in meinem Leben“, bekennt der Kabinen-DJ der MT, der vor den Spielen alles von Metallica bis Avicii auflegt: „Dieser Schritt hat meiner Persönlichkeit gutgetan.“