 „Ein Konstrukt, das Spaß macht“: Die TKH-Basketballerinnen haben sich in der 1. Liga festgespielt

Die Basketballerinnen vom TKH kennen sich aus mit hohen Zielen, bei Korbjagd und sportlicher Entwicklung gleichermaßen. Nur in dieser Saison lief es nicht rund, das Team verpasste erstmals seit dem Aufstieg 2016 die Play-offs. Die Corona-Lage ist eben auch für Basketballerinnen Ausnahmezustand. Dafür dürfen die Erstligafrauen des Turnklubbs mal in den Erfolgen der vergangenen Jahre schwelgen. Mit toller Teamchemie und Klasse kämpften sie sich hoch bis in die 1. Liga, schafften es auf Anhieb in die Play-offs der besten Teams und zuletzt sogar ins Pokal-Finalturnier. Dieses Jahr war zwar „eines zum Vergessen", findet Teamchef Rodger Battersby, „aber kein Beinbruch". Er muss es wissen: Kein anderer hat die Entwicklung des Teams so hautnah miterlebt und geprägt wie der Basketball-Enthusiast mit dem Kultschnauzer. Battersby war von Beginn an dabei – wortwörtlich. Mit Anfang 20 begann er, das Team zu trainieren. Ziemlich lange her. „Ich habe 40 Jahre ununterbrochen beim TKH gecoacht", sagt er stolz. „Am Anfang war es ganz klar Breitensport, Freizeitbeschäftigung. Dann haben sich die Dinge über die Jahre entwickelt. Für mich war es immer geistige Regeneration." Bis vor drei Jahren war Battersby Cheftrainer, hörte dann aus familiären Gründen auf. Jetzt ist er Manager und Geldgeber für die Basketballerinnen.

Sein persönlicher Höhepunkt? „Das Aufstiegsjahr zur 1. Liga hat mir am meisten Spaß gemacht, mir aber auch am meisten abverlangt. Die Saison war total spannend, da haben viele im Team viel Zeit und Einsatz reingesteckt.“ "Wir sind froh, ihn zu haben" Eine davon war Janne Bartsch. Die ehemalige Kapitänin hält dem TKH seit zehn Jahren die Treue, ist mittlerweile Teammanagerin. Den Klubb könne sie sich zwar grundsätzlich auch ohne Battersby vorstellen, „aber Profisport bestimmt nicht. Wir sind froh, ihn zu haben.“ Beim Aufstieg 2016, als der TKH in Wolfenbüttel die 1. Liga klarmachte, war sie noch aktiv dabei – und jagte später die Kolleginnen bei der Sektdusche durch die Halle. Im entscheidenden dritten Play-off-Spiel lief es deutlich auf dem Parkett, die TKH-Party danach: feuchtfröhlich.

„Das Aufstiegsjahr in die 1. Liga war sportlich ein ganz besonderes“, bestätigt Bartsch, die auch schon in der Regionalliga für den Klubb auf Punktejagd gegangen war. „Die Teamchemie in der Regionalliga war einmalig. Wir haben einfach ganz entspannt gespielt, auch außerhalb der Halle viel zusammen gemacht. Dann kam irgendwann der Erfolg dazu“, erzählt sie. 2012 ging es hoch in die 2. Liga, gerade mal vier Jahre später weiter in die Frauen-Bundesliga. Spielerinnen wie Bartsch, Doro Richter, Stefanie Grigoleit oder Starspielerin Melissa Jeltema lifteten den Klubb in neue Sphären. Mit sportlicher Stärke und großem Zusammenhalt. „Die Aufstiegsmannschaft war wahrscheinlich die beste, die wir je hatten“, lobt Battersby. „Und das mit wenigen Profis, vielen Studentinnen und Talenten.“ Die Teamchemie ist dem TKH bei allem Erfolg bis heute wichtig, nicht nur dem gelernten Chemiker Battersby. Kein Thema in Hannover, sich einfach irgendwie ein Topteam zusammenzukaufen – nicht nur aus finanziellen Erwägungen. „Wir wollen die Mannschaft verjüngen und den Anteil deutscher Spielerinnen erhöhen. Das gehört zu unserer Philosophie“, erläutert Battersby. „Profisport in Hannover ist für uns auch ein Signal für Talente, das hat ein ganz anderes Gewicht für Nachwuchskräfte. Wir wollen das nachhaltig aufbauen.“