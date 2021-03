Mausgrau? War mal! Die Recken sind längst eine Topadresse der Handball-Bundesliga

Herbst 2019, es sind die letzten Wochen des Jahrzehnts – und die Handball-Recken sind so stark wie nie. In der Liga spielen sie die Konkurrenz in Grund und Boden, liegen wochenlang auf Platz eins der stärksten Liga der Welt. Parallel erreichen sie zum dritten Mal in Folge das Pokal-Final-Four. Die Recken sind ganz oben angekommen. Sportlich – und strukturell. Erst die Pandemie bremst den Höhenflug aus. In der Corona-Krise geht es um „Strukturerhalt“, wie es Geschäftsführer Eike Korsen ausdrückt. Er will die Recken auch durch das aktuelle Jahrzehnt sicher navigieren, so wie schon durch das vorherige.

Anzeige

Streng genommen beginnt die Recken-Geschichte des Jahrzehnts schon am 6. Juni 2009, rund ein halbes Jahr vorm Dekadenwechsel. Die Recken heißen damals „nur“ die TSV Hannover-Burgdorf. Die Fans in der Swiss-Life-Hall (damals noch AWD-Hall) halten den Atem an, als sich im Aufstiegsrückspiel zwei Sekunden vor Schluss Jacek Bedzikowski beim Freiwurf ein Herz fasst, den Ball in Richtung Friesenheimer Tor wuchtet – und die klebrige Kugel unhaltbar abgefälscht im Netz landet. Nach dem 24:31 in Hinspiel waren sieben Tore aufzuholen. Bedzikowskis goldener Wurf zum 25:18-Endstand war die erste Sieben-Tore-Führung des Rückspiels. Es ist das Tor zum Bundesliga-Aufstieg.