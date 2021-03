Gaspedal durchgedrückt: Das Volkswagen-Motorsport-Team tüftelt sich zum Dauersieg

In beiden Jahren hatte VW extra für die Heimspiele nagelneue Karosserien aufgehoben. Aus allen wurde Schrott. Für 2015 ändert Werkstattleiter Ralf Arneke (55) aus Arpke die Taktik und setzt gebrauchte Chassis ein. Der so ersehnte Heimsieg gelingt. Ogier vorn, Latvala dahinter. Andreas Mikkelsen komplettiert das perfekte Polo-Treppchen. Die VW-Welt ist wieder heil. Jubel in Trier – und in der Ikarusallee. Das unscheinbare Gebäude im Industriegebiet von Vahrenheide ist die Basis für Erfolge, die im Motorsport ihresgleichen suchen.

"Jedes Teil wurde doppelt und dreifach geprüft"

1973 war die sieben Jahre zuvor in München gegründete Motorsport-Tochter nach Hannover umgezogen. Erfolge gab es immer. Aber nie so dauerhaft, geballt und prestigeträchtig wie im vergangenen Jahrzehnt. 2007 verpasste VW bei der Rallye Dakar in Afrika den sicher geglaubten Sieg wegen zwei Motorschäden. In der Folge wurde in Hannover alles auf den Kopf gestellt. Die Qualitätssicherung rückte an erste Stelle. „Jedes Teil wurde doppelt und dreifach geprüft“, erinnert sich Arneke, der seit 1990 bei VW in Vahrenheide ist. Kein Ersatzteil, das nicht mindestens einmal verbaut und einmal getestet wurde.

Seitdem ist alles zu Gold geworden, was VW-Motorsport angefasst hat. 2009 triumphierte VW mit dem Race Touareg bei der nach Südamerika verlegten Rallye Dakar. 2010 verteidigte das Team den Titel und machte 2011 den Hattrick perfekt. Ein emotionaler Rausch. „Die Kulisse, die Zuschauermassen – das war gigantisch“, erinnert sich Arneke. „Die Leute sind vor Begeisterung durchgedreht, haben sich vor die Lkw gestellt. Wir konnten nur im Schritttempo durch die Städte fahren. Das waren riesige Erlebnisse.“

VW beendete auf dem Höhepunkt sein Dakar-Engagement, im Hintergrund war längst das nächste Projekt geplant: die Eroberung der Rallye-WM mit dem Polo. 2012 testete VW quasi Tag und Nacht. Noch im November meckerte Starpilot Ogier am Auto herum. 2013 bei der WM-Premiere in Monte Carlo raste er auf Platz zwei. Schon bei der nächsten Rallye in Schweden siegte er. Der Beginn einer historischen Triumphfahrt über vier Jahre. Von 2013 bis 2016 gewann VW mit dem Polo R WRC fast jedes Rennen und am Ende jeweils alle möglichen WM-Titel (Hersteller, Fahrer, Beifahrer). Nie hat ein anderes Team solch eine Siegesserie in der Rallye-WM-Geschichte hingelegt. Der Hannover-Polo ist das erfolgreichste Rallyeauto aller Zeiten.