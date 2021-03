Immer einen Schlag voraus: Marie-Cathérine Arnold rudert zu WM-Silber - jetzt auch nach Tokio?

Unter Wasser dauert es etwas länger, bis Marie-Cathérine Arnold eine Erzlagerstätte und damit Metall lokalisieren kann. Das liegt für eine Meeresgeowissenschaftlerin in der Natur der Sache. Auf dem Wasser sind es für das Ruder-Ass des Hannoverschen RC von 1880 im Zweifel nur wenige Minuten bis ins Ziel und zum Edelmetall, von dem die 29-Jährige in ihrer Karriere schon so viel angelandet hat.

"Es zieht mich aufs Wasser. Noch immer."

Die ehemalige Lehrterin ist nicht mehr so oft in Hannover, sie lebt jetzt in Berlin. Dort ist der Stützpunkt der deutschen Frauen – allerdings nur für die Skullerinnen. Also für die mit zwei Rudern. Arnold hat in dieser Disziplin EM-Gold und Silber im Doppelvierer gewonnen sowie WM-Silber und dann erneut den EM-Titel. Sehr erfolgreiche Jahre waren dies, bei Olympia 2016 gab es Platz sieben.

Dann erkrankte Arnold, kam aber zurück und fuhr mit Carlotta Nwajide vom DRC zu WM-Silber. Es folgte eine langwierige Schulterverletzung. 2019 hätte es der Weltklasseathletin niemand verdenken können, hätte sie ihre Karrie beendet. „Maries Aufstieg war hart erarbeitet und entbehrungsreich, sie fuhr oft aus Lehrte mit dem Rad zum Training“, sagt Thorsten Zimmer, Coach am Bundesstützpunkt in Hannover. Und meint damit: so schnell gibt man dann nicht auf. Zudem sagt Arnold ganz klar: „Es zieht mich aufs Wasser. Noch immer.“

Arnold orientierte sich also neu, legte sich erstmals in die Riemen – eine immense Umstellung, die nicht vielen gelingt. Ein ganz anderes Rudergefühl. Zudem pendelte sie nun nach Potsdam, wo der Riemenstützpunkt ist. Alles klappte schnell und gut. Der Deutschland-Achter nahm wieder Fahrt auf. Bei den Männern ist er das Flaggschiff, die Frauen waren bei Olympia 2012 abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet, 2016 war das Boot bei den Spielen in Rio de Janeiro gar nicht erst qualifiziert. Aber zur EM 2020 in Posen war die Wende geschafft, es gab Silber hinter Rumänien.

Teamgeist und mentale Stärke sind wichtig

Das Comeback des Achters ist gelungen, der neue australische Trainer Tom Morris hat daran großen Anteil und einen anderen Ansatz. Er setzt stärker auf Teamgeist und unterstützt oft mental. „Es zählt weniger der Konkurrenzgedanke. Um so ein Boot erfolgreich zum Fahren zu bringen, reichen neun Frauen nicht aus, es braucht mindestens 14“, sagt Arnold, die weniger über die Kraft als die Technik kommt. Sie sitzt an Position sieben oder acht, bestimmt den Rhythmus der Crew mit.