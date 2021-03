"Brutales Gefühl der Freiheit": Das Windsurfvirus lässt Helge Wilkens nicht mehr los 

Der Windsurfer, der ein Fernsehstar war, das ist auch eine Geschichte von Helge Wilkens. Er spielte in der beliebten ARD-Serie „Gegen den Wind“ mit, nur leider unentdeckt. „Da habe ich Ralf Bauer gedoubelt“, erinnert sich Wilkens. Bauer spielte in der Hauptrolle den Nik, Hardy Krüger Junior seinen Kumpel Sven. Bei allen Szenen auf dem Windsurfboard, meist von hinten, war Wilkens für den umschwärmten Bauer im Bild. „Meine Haare wurden dunkel gefärbt. Wenn ich ins Wasser geflogen bin, war die Tönung raus und ich musste wieder in die Maske.“ Gedreht wurde in St. Peter-Ording, erst ein Pilotfilm, dann noch 13 Folgen. „Eine super Zeit, spaßig und gut bezahlt.“ Anzeige Davon war zu Beginn seiner Surfkarriere nichts zu spüren, spaßig war’s schon gar nicht. „Ich hatte erst keine Lust, das gab viel Heulerei“, erinnert sich Wilkens. „Meine Eltern haben mich im Urlaub mehr oder weniger zum Windsurfen gezwungen.“ Es hat aber nicht lange gedauert, da merkte der 10-Jährige – die Eltern haben recht. „Wer einmal im Gleiten war, der ist dem Virus verfallen, dann hört man nicht mehr auf.“ Mit 14 kauft er sich „vom Konfirmationsgeld“ sein erstes Board.

Schnell lernt er dazu, profitiert auch von der Freundschaft zum früheren Windsurfprofi Ingo Meyer, der damals ebenfalls in Hannover wohnte. „Komm doch mal mit zu einer Regatta“, rät Ingo. Helge, soeben im Besitz eines Führerscheins, fährt „heimlich mit dem Auto meiner Mutter, die im Urlaub war, nach St. Peter“. Im Nachhinein fliegt der Ausflug natürlich auf, „das ist nicht gerade auf Begeisterung gestoßen“. Die Argumentation fällt aber leicht: Schuld sind ja eigentlich die Eltern, die ihn mit dem Windsurfvirus infiziert hatten. Der 18-Jährige sieht bei der Regatta auf der Nordsee: „Die kochen auch nur mit Wasser“, womit auch sonst. Sein erstes Rennen fährt er in Cold Hawaii, wie sich der kleine dänische Ort Klitmöller nicht zu Unrecht nennt. Dann startet er durch. Er wird Zweiter beim Amateur-World-Cup auf Barbados, Vize-Europameister, deutscher Meister in der Disziplin Kursrennen, gewinnt mehrmals die deutsche Rangliste. 2017 wird er in seiner Altersklasse der Grandmaster (ab 40) Dritter bei der Slalom-WM in Hyéres (Südfrankreich). 2019 reicht es bei der WM in der Türkei zu Platz sechs.

Fehmarn ruckzuck umrundet Wilkens hält auch eine Zeit lang den Rekord bei der Umrundung Fehmarns. Vier Windsurfer treten an – für die 80 Kilometer rund um die Ostseeinsel benötigte er drei Stunden und zwei Minuten. Schöner Nebeneffekt – er besiegt dabei sogar einmal den Vielfachweltmeister Björn Dunkerbeck, der sich schon mal im Werbefernsehen Nougatcreme aufs Brot schmieren darf. Dunkerbeck lässt die Niederlage aber nicht auf sich sitzen, verbessert im folgenden Jahr den Rekord auf unter drei Stunden. Ein Vermögen wie Dunkerbeck konnte Wilkens aber nicht durchs Surfen anhäufen. „Ein gut bezahltes Hobby“ nennt er es. Preisgelder, Materialsponsoring und Fotohonorare erlauben immerhin regelmäßige Reisen im Winter für vier bis fünf Wochen zum Training nach Kapstadt in Südafrika oder auf die Kanarischen Inseln. Ansonsten sieht man ihn so oft wie möglich auf dem Steinhuder Meer. „Immer wenn Wind ist, dann auch fünfmal die Woche.“ Dazu braucht er „Chefs, die mit flexiblen Arbeitszeiten klarkommen“. Das heißt aber auch „mehr Arbeit bei weniger Wind“, um auf die Stundenzahl zu kommen.

SPORTBUZZER Legenden des Jahrzehnts - Helge Wilkens