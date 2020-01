Auslosung fix! Das sind die Gruppen beim SPORTBUZZER Masters 2020

Ein echter Hingucker! Bei der Gruppenauslosung für das Sportbuzzer Masters haben am Montag in der Fußballkneipe Stammplatz die zwölf Finalisten schon einen Blick auf den frisch auf Hochglanz polierten Siegerpott werfen dürfen. Zu übersehen ist der Pokal mit seinen Ausmaßen von etwas über einem Meter Höhe nun wahrlich nicht. Das Kribbeln nimmt also langsam Fahrt auf. Am Samstag (16 Uhr) treffen beim größten Amateurfußball-Turnier der Region die zwölf besten Teams aufeinander, die sich durch Wochen der Qualifikation gekämpft haben. 91 Mannschaften kämpften bei 13 Turnieren um Siege und Punkte für den großen Budenzauber in der Swiss-Life-Hall. Zum fünften Mal wird beim Sportbuzzer Masters präsentiert von TOTO – der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen, Hannovers Hallenkönig gesucht.

Bilder von der Auslosung des SPORTBUZZER Masters 2020 präsentiert von TOTO - der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen

„Macht mal eine Gruppe E!“ Ohnehin gilt: Selten war der Ausgang der Vorrunde so offen wie dieses Mal. Losfee Rachel-Ann Thumann, die amtierende Miss Herbst, bewies ein richtig gutes Händchen. An ihrer Seite: Anna-Lena Füllkrug, Torjägerin von 96, und eine Expertin in Sachen Amateurfußball. Nacheinander zog das Duo die Lose – als nur noch die beiden Oberligisten aus Egestorf und Celle sowie die Hallenkönige aus Barsinghausen und Titelverteidiger Koldingen im Topf waren, scherzte Stelingens Trainer Adrian Wünschmann: „Macht mal eine Gruppe E!“

Neuling Harenberg in einer "ausgeglichenen Gruppe" Zum allerersten Mal packte Bezirksligist TuS Harenberg die Quali. Mal sehen, was in der Gruppe gegen den TSV Stelingen und den TSV Barsinghausen alles möglich sein wird. Madsack-Verlagsleiter Günter Evert hat sich von dem Debütanten schon ein Bild in der Quali gemacht. „Harenberg traue ich trotz dieser schwierigen Gruppe richtig was zu, das gibt garantiert Überraschungen.“ TuS-Betreuer Rouven Riechers vertrat Trainer Pascal Biank bei der Auslosung, weil dessen Frau ihren Yogatermin nicht absagen konnte. „Man kann sich als Debütant nicht beschweren“, sagte Riechers und schob selbstbewusst hinzu: „Es ist eine ausgeglichene Gruppe.“ Zum Kracher kommt es in Gruppe B, Egestorf/Langreder gilt als klarer Favorit, aber gerade der TuS Davenstedt zeigte echte Qualitäten unter dem Hallendach. „Diese Gruppe ist sicherlich machbar“, sagte Egestorfs Co-Trainer Antonios Agaoglu. „Wir haben gesehen, dass man gegen einen Bezirksligisten ausscheiden kann, und das wollen wir nicht nochmal.“

13 Qualifikationsturniere gibt es beim SPORTBUZZER Masters 2020 präsentiert von TOTO - der Fußballwette von LOTTO Niedersachsen

Koldingens Jarzombek: "Wir sind Außenseiter" „Wir sind Außenseiter“, sagte Koldingens Trainer Michael Jarzombek mit Blick auf die Gruppe D: „Die Krähen sind der klare Favorit und alle erwarten von uns, dass wir weiterkommen.“ 96 Teams: e-Sports am Sonntag Beim 2. NFV-eFootball-Cup – der Konsolenmeisterschaft mit 96 Teams – übernehmen am Sonntag (Einlass 12 Uhr, Eintritt frei) die Digital-Fußballer die Swiss-Life-Hall. In einer spektakulären Kulisse suchen die besten E-Footballer Niedersachsens ihren Meister. Jan Baßler aus dem Direktorium des Fußballverbandes: „Wir wollen virtuellen mit dem echten Fußball zusammenbringen, die Zuschauer sollen den Spielern hautnah über die Schultern schauen können.“ Der Niedersachsenmeister qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Die Gruppen in der Übersicht: Gruppe A MTV Ilten, TuSpo Schliekum, MTV Eintracht Celle Gruppe B FC Lehrte, TuS Davenstedt, 1. FC Germania Egestorf/Langreder Gruppe C TuS Harenberg, TSV Stelingen, TSV Barsinghausen Gruppe D TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, FC Springe, Koldinger SV

