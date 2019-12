JETZT LIVE: Wer sammelt in Burgdorf die ersten wertvollen Punkte fürs Masters?

Endlich geht's los: Mit dem smartphone-repair-GmbH-Cup der TSV Burgdorf startet am Samstag die Qualifikation für das diesjährige SPORTBUZZER Masters. Und es geht gleich in die Vollen, denn das Turnier des Landesligisten trägt das wertvolle Gold-Label. Wie es läuft, erfahrt ihr in unserem Liveticker!