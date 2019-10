Wer jubelt dieses Mal? Aber erstmal: Wer will ein Qualifikationsturnier ausrichten?

Das SPORTBUZZER Masters 2020 wirft seine Schatten voraus. Ab Mitte Dezember wird wieder um die Teilnahme an Hannovers größtem Hallenturnier gekämpft, das Finalturnier steigt am 18. Januar in der Swiss-Life-Hall. Wer ein Qualifikationsturnier ausrichten will, kann sich bis zum 15. November darum bewerben.