Alle Termine, alle Teams: Bei diesen 13 Qualifikationsturnieren gibt's Punkte

Anschnallen, bitte! Das SPORTBUZZER Masters geht in die fünfte Runde – und bisher hat bei Hannovers großem Budenzauber jedes Mal ein anderer Teilnehmer die Nase die vorn gehabt und den riesigen Henkelpott in die Höhe gestemmt. Die Krähen aus Kaltenweide waren 2016 nicht zu bremsen, ein Jahr später triumphierte der TSV Barsinghausen.

Ein überaus ambitioniertes Ziel

Bei den jüngsten beiden Auflagen setzten sich Germania Egestorf/Langreder sowie der Koldinger SV durch. Den Titel zu verteidigen, ist noch keinem Team gelungen – irgendwer ist immer noch auf der Überholspur vorbeigezogen.

Besonders die Egestorfer können ein Lied davon singen. Im vergangenen Winter drückte der Champion von 2018 in der Qualifikation aufs Gaspedal, die Konkurrenz sah nur noch die Rücklichter des damaligen Regionalligisten, der sich zum Topfavoriten auf einen zweiten Triumph in der Swiss-Life-Hall machte. Doch dort setzte der Bezirksligist aus Koldingen frech zum Überholmanöver an. Und der kecke Außenseiter hatte damit Erfolg, während die Germania sogar noch hinter Havelse erst als Dritter die Ziellinie überquerte.