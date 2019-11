Wollt ihr den Laden aufschließen? Dann bewerbt Euch für das Gilde-Kneipenturnier!

Für die zwölf Mannschaften aus Hannover und der Region, die im Namen ihrer Stammkneipe um Tore und Siege kämpfen wollen, wird es am Samstag, 18. Januar, ab 10 Uhr ernst. Auf eigens für das Masters in der Halle verlegtem Kunstrasen rollt vor beeindruckender Kulisse bis 15 Uhr der Ball.

Bühne frei für Hannovers Hobbykicker: Auch in diesem Winter wird das SPORT BUZZER Masters der Höhepunkt der Fußballer aus der Region und ihrer Anhänger – und wie vor zehn Monaten wird der große Budenzauber in der Swiss-Life-Hall auch im Januar 2020 mit dem Gilde-Kneipenturnier eingeläutet.

So läuft die Bewerbung: Schickt uns bis 2. Januar per Mail an cup@sportbuzzer.de ein Foto und/oder Video von eurem Team vor dem Schild eurer Stammkneipe zu, am besten noch garniert mit Empfehlungsworten des Wirts. Eine kreative Mail ist definitiv nicht von Nachteil.

"Natürlich steht der Spaß im Vordergrund"

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Eu­ro. Dafür gibt es neben dem Erlebnis des Kicks in der Swiss-Life-Ha­ll hinterher einen Kasten Bier, für die drei Erstplatzierten zusätzlich attraktive Preise. Bis zu zwölf Spieler können dabei sein, das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

„Das Kneipenturnier ist das Event für all jene Pöhler, die sich mit ihren Kumpels zum Fußballgucken in der Kneipe treffen. Jetzt können sie mal zeigen, dass sie es nicht nur besser wissen, sondern auch tatsächlich besser können als die Profis“, sagt Carsten Bergmann, Hannover-Sportchef der Verlagsgruppe Madsack. „Dabei steht natürlich der Spaß im Vordergrund, es soll fair zugehen, damit jeder Kicker diese imposante Kulisse auch in vollen Zügen genießen kann.“