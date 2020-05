SPORTBUZZER-Meinung: Es geht um ein Leben MIT dem Virus

Nein, natürlich darf Alltag in unserer Denke aktuell kein zu erwartender Zustand sein. Das Problem ist aber nicht der Kampf GEGEN Corona, für den sich eine breite Mehrheit und gesellschaftliche Entschlossenheit findet. Vielmehr gilt es, Antworten auf die Fragen im Leben MIT dem Virus zu geben. Wenn also im Bundesland Bremen (und einigen weiteren in Deutschland) längst Tennis und Golf gespielt werden darf, die Niedersachsen gleichzeitig gezwungen sind, weiter im sportlichen Lockdown zu verharren, wächst die Unruhe, und der Ruf nach gleichberechtigten Lockerungen wird lauter.

Ein Überblick: Das ist der Status quo bei Deutschlands Landesverbänden. Stand: 3. Mai 2020. Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen, mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Wie die bisherigen Ergebnisse der Spielzeit gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren werden soll, will das Präsidium in der nächsten ordentlichen Sitzung am 9. Mai entscheiden. Der SHFV beruft sich dabei auf seine Satzung sowie den vom DFB am 3. April geänderten Paragrafen 4 der Spielordnung. Dort heißt es unter anderem: "Sollte jedoch ein Wettbewerb ... nicht zu Ende gespielt werden, können die Mitgliedsverbände abweichende Regelungen beschließen – unter anderem zur Regelung von Auf- und Abstieg oder beispielsweise einer möglichen Nichtwertung der Saison." ©

Die Löcher eins bis neun liegen in Niedersachsen... Nicht das erste Mal, dass die Politik in Niedersachsen in Sportfragen dem Bundestrend hinterherläuft. Das führt zu äußerst skurrilen Entwicklungen. Beim Golfclub Bremer Schweiz dürfen nur die Löcher zehn bis 18 gespielt werden. Einfacher Grund: Die Löcher eins bis neun liegen in Niedersachsen, der übrige Teil der Anlage in Bremen.