SPORTBUZZER-Meinung: Rangnick hinterlässt ein bestelltes Feld - und Fragen

Jetzt räumt der erfolgsbesessene Ehrgeizling und Bessermacher sein Büro am Cottaweg, entschwindet in der Tiefe des US-amerikanischen und brasilianischen Raumes, soll die bisher gegen null gehenden Synergieeffekte der Red-Bull-Standorte nach vorne bringen. Der Ansatz einer segensreichen Kooperation mit anderen Clubs und Ländern hat Charme und bringt - erinnert sei ans Duett Salzburg/Leipzig - im Idealfall einen Wettbewerbsvorteil.

Kann Rangnick die Monsteraufgabe am Big Apple und am Zuckerhut leisten? Natürlich. Ein Mann, der einen in der Regionalliga irrlichternden und bundesweit belächelten Club salonfähig gemacht hat, kann nahezu alles. Aber will er das wirklich? Kann ein wie Rangnick gestrickter Mensch und Anführer von der Macht und Gestaltungsfreiheit lassen und jahrelang im Hintergrund wirken? Reicht es Rangnick, seinen Nachfolgern Julian Nagelsmann und Markus Krösche Mails zu schreiben oder ihnen telefonisch als Mentor beizustehen? Ja. Sagt Rangnick. Nein, sagen die, die ihn näher kennen.