SPORTBUZZER Network Night in Hamburg: Große Fußball-Party über der Elbe - mit Hecking, Kuranyi & Co.

Es war nicht irgendeine Location, in die der SPORTBUZZER am Donnerstagabend zu seiner bereits dritten Network Night eingeladen hatte. Mehr als 200 Gäste aus Sport, Medien und Wirtschaft fanden am Donnerstagabend, einen Tag vor dem im Volksparkstadion ausgetragenen Klassiker zwischen der deutschen und der niederländischen Nationalmannschaft, in der Hamburger Elbphilharmonie zusammen. Gekommen ins Restaurant „Störtebeker“ war auch Dieter Hecking – doch ausgerechnet der aktuelle HSV-Coach wird das (Heim-)Spiel kurioserweise verpassen.