Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: In Bergamo "das Leben auf dem Platz gelassen"

Selbst an Feiertagen liegen die Rückfallzieher in Klaus-Fischer-Manier quer in der Luft, verwandeln all die Vorlagen, die die (Fußball-)Welt bietet, mit traumwandlerischer Sicherheit. Heißeste Themen der Herren Hoffmann/Schäfer in Ausgabe 82: Wie viele Bergamotten hielten sich in Schäfers Hotelzimmer rund ums Match Atalanta - RB auf? Ist Polenta ein Dickmacher? Wie nah sind Domenico Tedescos Rasenballer nach dem 2:0 in der Lombardei am Stemmen der 15 Kilo schweren Europa-League-Trophäe? Und wer bekommt nach der abendlichen Fron am Sonntag in Leverkusen einen Fuß vor den anderen?

