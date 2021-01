Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Topfschnitt-Nkunku, Röhren-Kaiser, Storchenbein-Müller

Leipzig. Die Podcast-Helden der Leipziger Erfolgszeitung, Meigl Hoffmann und Guido Schäfer, kamen mit dicken Klüsen ins Studio. Es war der Morgen danach, nach dem mitternächtlichen Pokal-Triumph der Kieler Störche gegen die Bayern . Und natürlich hatten „Die Rückfallzieher“ schlecht bzw. gar nicht in den Schlaf gefunden, vor Freude mit und an den Kieler Helden. Die Bayern haben mit dem Storch gepokert und die Beine gewonnen (Thomas Müller verfügt ja schon länger über derartige Ruten ...).

Hörspiel-Gigant Hoffmann weiß auch schon, wer den Pokal nicht holt: die Bayern. Stattdessen pflanzt der Ur-Chemiker den FC Schalke in die „Berlin-Berlin-wir-fahren-nach Berlin“-Botanik. Gewiss, Meigl, gewiss. Weitere überlebenswichtigen Themen: Haalands Bielmann-Pirouetten inmitten der stocksteifen RB-Abwehr, Scampis in der VIP-Loge der Red-Bull-Arena und der Barbier vom Cottaweg, Christopher Nkunku. Der französische Beau legt neuerdings Hand an die langen Loden von Willi Orban und Co. Der Modetipp der Woche kommt vom legendären F.W Bernstein und fügt sich ins Schneegestöber dieser Tage: „Zwischen Knie- und Socken-Rand ist erotisch ödes Land.“ Also: Rein in die langen U-Hosen, kämpfen und siegen.