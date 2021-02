SPORTBUZZER-Schalte: Bayern, Gladbach, Top-Star Gündogan - ein deutscher Blick auf die Champions League

In der Bundesliga wanken aktuell sowohl der FC Bayern als auch Borussia Mönchengladbach. Der Klubweltmeister aus München holte nur einen Punkt aus den vergangenen beiden Spielen. Noch steht das Team von Trainer Hansi Flick an der Tabellenspitze - doch der Vorsprung ist auf zwei Punkte geschmolzen. In Gladbach herrscht vor allem wegen des feststehenden Wechsels von Marco Rose zu Borussia Dortmund dicke Luft. Anzeige

Nach den 1:2-Niederlagen der Bayern (in Frankfurt) und der Borussia (gegen Mainz) wollen beide Teams nun in der Champions League wieder für gute Laune sorgen. Der FCB ist in Rom bei Lazio gefordert. Die Gladbacher treffen in einem besonderen "Heimspiel", das wegen der Corona-Pandemie in Budapest ausgetragen wird, auf Manchester City. Beim Premier-League-Spitzenreiter ist DFB-Star Ilkay Gündogan gerade in Top-Form. Die Einschätzungen von RND-Sportchef Heiko Ostendorp aus Sicht der deutschen Beteiligten gibt es in der SPORTBUZZER-Schalte.

SPORTBUZZER-Schalte: Bayern, Gladbach, Top-Star Gündogan - ein Blick auf die Champions League