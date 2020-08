SPORTBUZZER-Schalte zu Bayern gegen PSG: Unsere Reporter mit letzten Infos zum CL-Finale

Auf dieses Spiel haben die Fans lange gewartet: Im Champions-League-Finale am Sonntagabend (21 Uhr - ZDF, Sky und DAZN) in Lissabon treffen mit dem FC Bayern München und Paris St. Germain zwei absolute Fußball-Schwergewichte aufeinander - und mit Hansi Flick und Thomas Tuchel zwei deutsche Trainer. Beide Klubs können ihre bislang durchweg perfekte Saison krönen. Bayern und PSG haben in ihren Heimatländern die wichtigsten Titel gewonnen .

In Lissabon schaut die Welt auch auf Robert Lewandowski: Zwei Tage nach seinem 32. Geburtstag möchte der Bayern-Torjäger sein doppeltes Triple bejubeln. Mit dem Verein winkt nach Meisterschaft und DFB-Pokalsieg der Champions-League-Titel, der ihm in seiner Laufbahn noch fehlt. 2013 verlor der Pole noch im Trikot von Borussia Dortmund das deutsche Finale in Wembley mit 1:2 gegen den FC Bayern.´Und: Alle drei Wettbewerbe könnte Lewandowski als bester Torschütze abschließen. Nach Bundesliga (34 Treffer) und DFB-Pokal (6 Tore) führt er auch das Königsklassen-Ranking mit 15 Toren praktisch uneinholbar an. Den Saisonrekord von Superstar Cristiano Ronaldo (17 Tore) könnte Lewandowski mit einem Sahnetag gegen PSG packen.