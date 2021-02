SPORTBUZZER-Schalte: Ex-Eintracht-Profi Benjamin Köhler traut Frankfurt die Champions League zu

Der 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag war nicht einmal eine große Überraschung - denn die Hessen sind im Jahr 2021 das beste Team der Bundesliga. Damit hat die SGE ihre Ambitionen unterstrichen, erstmals in die Champions League einzuziehen.

Schafft die Mannschaft von Trainer Adi Hütter tatsächlich den Sprung in die Königsklasse? In der SPORTBUZZER-Schalte schätzt der ehemalige Frankfurt-Profi Benjamin Köhler die Chancen hoch ein - und blickt auch noch einmal auf das Jahr 2007, in dem er mit der Eintracht die Bayern dank eines Traumtores von Christoph Preuß überraschend besiegte.