SPORTBUZZER-Schalte zum Wirbel um Alaba beim FC Bayern: Die Hainer-Ansage und ihre Folgen 

Nach mehreren zähen Verhandlungsrunden und Giftpfeilen in beide Richtungen hat der Vertragspoker um David Alaba seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Bayern-Präsident Herbert Hainer teilte am Sonntag mit, dass der deutsche Rekordmeister sein Angebot zurückzieht. Der Abwehrspieler zeigte sich nun überrascht von der Kommunikation des Klubs. FCB-Trainer Hansi Flick ist genervt davon, dass dieses Thema in einer schwierigen Woche mit Spielen in der Champions League gegen Red Bull Salzburg am Dienstag und in der Liga gegen Borussia Dortmund am Samstag derart aufkocht.