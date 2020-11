Corona-Chaos, Personal, Endrunde im Blick: SPORTBUZZER-Schalte zum Deutschland-Spiel gegen Spanien

Versöhnlicher Abschluss des Länderspieljahres? Der deutschen Nationalmannschaft könnte - nach dem schwachen Abschneiden bei der ersten Ausgabe der Nations League - bei der zweiten Austragung des Wettbewerbs der Einzug in die Finalrunde gelingen. Dazu reicht dem Team von Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) bereits ein Unentschieden.

Welche Auswirkungen hat das Corona-Chaos vom Spiel gegen die Ukraine (3:1) am vergangenen Wochenende auf die Vorbereitung? Und mit welchem Personal geht das DFB-Team die wichtige Partie gegen Spanien an? RND-Sportchef Heiko Ostendorp blickt in der SPORTBUZZER-Schalte auf das letzte Länderspiel des Jahres 2020.