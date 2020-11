SPORTBUZZER-Schalte nach DFB-Schmach: Welche Folgen hat die historische Pleite gegen Spanien?

Die deutsche Nationalmannschaft hat das außergewöhnliche Jahr der Corona-Krise mit einem Debakel in Spanien beendet. Das Verpassen des Final Four der Nations League rückte dabei schnell in den Hintergrund. Von einem Tag, an dem "alles schlecht" war, sprach Bundestrainer Joachim Löw. Besonders harte Kritik gab es auch von Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der als ARD-Experte tätig ist. Der Ex-Nationalspieler nannte den Auftritt "entsetzlich". Anzeige

Am Tag nach der historischen Klatsche gibt es einige drängende Fragen, die alle Fußball-Fans in Deutschland beschäftigen. Was bleibt von dem 0:6 hängen, bei dem das DFB-Team regelrecht auseinanderfiel? Wie geht es mit Bundestrainer Löw weiter? In der Videoschalte gibt RND-Sportchef Heiko Ostendorp seine Einschätzung zur Lage bei der deutschen Mannschaft nach der historischen Pleite ab.

SPORTBUZZER-Schalte: Welche Folgen hat die historische DFB-Pleite gegen Spanien?