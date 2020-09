SPORTBUZZER-Schalte zum Nations-League-Auftakt: Unsere Reporter mit den wichtigsten Infos zum DFB-Team

Anzeige

Mit dem Auftaktspiel der Nations League gegen Ex-Welt- und Europameister Spanien kehrt die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr, ZDF) aus der Coronavirus-Pause zurück. Für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw bietet sich die Chance, den Eindruck aus der ersten Nations-League-Spielzeit, als Deutschland in einer Gruppe mit Weltmeister Frankreich und den Niederlanden nur dank einer späteren UEFA-Reform nicht in die B-Division des Wettbewerbs abstieg, zu widerlegen.

In einer SPORTBUZZER-Schalte sprechen der stellvertretende RND-Sportchef Sebastian Harfst und Nationalmannschaftsreporter Patrick Strasser, der die Partie gegen Spanien live im Stadion in Stuttgart verfolgen wird, über das erste Länderspiel mit deutscher Beteiligung in diesem Jahr. Sie analysieren letzte Entwicklungen vor dem Gipfeltreffen und beleuchten die Kadersituation im Team von Löw, der mit Oliver Baumann, Florian Neuhaus und Robin Gosens drei Neulinge nominiert hat. Seht hier das Video!

Die SPORTBUZZER-Schalte zum Nations-League-Auftakt der DFB-Elf

Viel Zeit zum Regenerieren bleibt Löws Team nach dem Vergleich mit den Iberern nicht. Schon am Sonntag (20.45 Uhr, ZDF) geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in der Schweiz. Am zweiten Gruppenspieltag der Nations League zeigt sich dann womöglich schon deutlicher, wohin die Reise für die DFB-Auswahl geht.