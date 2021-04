SPORTBUZZER-Schalte zur DFB-Blamage: "Widerstandsfähigkeit hat gefehlt" – Frühes Löw-Aus kein Thema

Erst das WM-Debakel 2018, dann das 0:6 in Spanien zum Jahresausklang 2020 und nun ein 1:2 in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien - historische Pleiten hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit häufiger erlebt. Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw kassierte im letzten WM-Quali-Spiel seiner Amtszeit die erste Niederlage in diesem Wettbewerb - und bis zur Bekanntgabe des EM-Kaders wird es kein weiteres Spiel mehr geben.

